Апелляционный суд оставил в силе арест Ахмеда Мамедли

28 сентября 2022, 23:15

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Бакинский апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу на арест лидера движения «Демократия 1918» Ахмеда Мамедли, признанного виновным по делу о хулиганстве и неподчинении полиции. Соратники Мамедли назвали его арест политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября суд арестовал на 30 суток лидера молодежного движения "Демократия-1918" Ахмеда Мамедли, признав его виновным в неподчинении полиции. Соратники связали арест Мамедли с его пацифистскими выступлениями и критикой в адрес властей Азербайджана. Мамедли с 20 сентября объявил голодовку в знак протеста против решения суда.

Рассмотрение жалобы на арест Ахмеда Мамедли состоялось сегодня в Бакинском апелляционном суде. На процесс не были допущены активисты, пришедшие поддержать Мамедли.

«Несмотря на то, что судебный процесс был открытым, нас, людей, кто пришли поддержать Ахмеда, в здание суда не пропустили. Нам заявили, что заседание откладывается, в то время как процесс уже шел. Это еще одно свидетельство политического характера дела против Ахмеда. Они хотят изолировать Ахмеда, чтобы он не передавал свои месседжи обществу и в то же время не ощущал поддержки товарищей», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» молодой активист партии «Мусават» Азиз Мамиев.

Адвокат Зибейда Садыгова заявила в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» о неправомерности преследования Мамедли. «Ахмеда Мамедли признали виновным по статьям «мелкое хулиганство» и «неподчинение полиции». В протоколе полиции написано, что Ахмед «нецензурно выражался», а когда ему полицейский сделал замечание, он «не подчинился». Но Ахмед сказал в суде, что ничего подобного не было и что его задержали, когда он просто шел вместе с товарищем по движению Самиром Султановым по улице", - рассказала Садыгова.

"Мы ходатайствовали о том, чтобы вызвать и заслушать в суде соратника Ахмеда Мамедли, который был очевидцем задержания активиста. Но наше ходатайство и сама жалоба были отклонены. Мы считаем, что административное обвинение Мамедли необоснованно и незаконно. Апелляционный суд не смог обосновать 30-суточный арест Мамедли. Ему вынесли максимальное наказание по вменяемым ему административным правонарушениям", - сказала адвокат.

Она подчеркнула, что, поскольку по административным делам последней судебной инстанцией является апелляционная, Мамедли уже исчерпал возможности обжалования решения суда по своему делу внутри страны. «Очевидно, мы будем готовить жалобу в ЕСПЧ для признания неправомерности ареста молодого человека и выплаты ему компенсации за моральный ущерб», - поделилась планами Садыгова.

На вопрос, проводит ли до сих пор Мамедли начатую 20 сентября голодовку, адвокат ответила, что уже нет. Член правления движения «Демократия -1918» Афияддин Мамедов подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что Мамедли прекратил голодовку на пятые сутки после ее начала.

«Ахмед начал голодовку в день ареста. Он протестовал против незаконного ареста и недопуска к нему адвоката по выбору. На пятые сутки Ахмеду стало плохо, понизилось кровяное давление, из носа открылось кровотечение. Поэтому Ахмед прекратил голодовку, тем более что одно из его требований, допуск адвоката по выбору, было к этому моменту удовлетворено», - рассказал Мамедов.

Он считает, что Мамедли преследуют по политическим мотивам. «Одной из причин ареста Ахмеда является то, что он и наше движение выступаем против войны. Мы считаем, что война между Азербайджаном и Арменией должна окончательно быть прекращена и оба государства должны признать территориальную целостность друг друга, а народы - жить в мире. Но некоторым ура-патриотам наши призывы к миру не нравятся. Властей также беспокоит, что мы, будучи молодежной организацией, демонстрируем независимую позицию», - заявил Мамедов корреспонденту «Кавказского узла».

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об отказе удовлетворить жалобу Мамедли.

В пресс-службе МВД заявили, что Мамедли арестован за конкретное административное правонарушение. "В отношении Ахмеда Мамедли была принята мера административного взыскания, и решением суда он арестован на 30 суток", - сказали в пресс-службе ведомства корреспонденту "Кавказского узла". Там опровергли утверждения о политических мотивах преследования Мамедли и назвали их вымыслом.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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