Арестован азербайджанский оппозиционер Ахмед Мамедли

20 сентября 2022, 23:42

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Баку арестовал на 30 суток лидера молодежного движения «Демократия-1918» Ахмеда Мамедли, признав его виновным в неподчинении полиции. Соратники связали арест Мамедли с его пацифистскими выступлениями и критикой в адрес властей Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 13 сентября произошло обострение конфликта на границе Азербайджана и Армении. По данным властей на 17 сентября, с армянской стороны погибли 135 человек, в том числе мирный житель, с азербайджанской - 79 бойцов Минобороны и Госпогранслужбы Азербайджана. Вечером 14 сентября Армения сообщила о перемирии с Азербайджаном, которое начало действовать с 19.00 мск того же дня. 20 сентября Азербайджан передал Армении тела 95 погибших военных.

Лидер молодежного движения «Демократия-1918» Ахмед Мамедли был задержан сегодня около 14.00 (13.00 мск) в центре Баку.

«Мы шли с Ахмедом по улице Ислама Сафарли в направлении Зимнего парка. Внезапно к Мамедли подошли люди в гражданской одежде. Они, не представившись, посадили Ахмеда в частный автомобиль с номерными знаками 77 CZ 439 и увезли в неизвестном направлении», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» генсек движения «Демократия -1918» Самир Султанов.

Примерно через четыре часа стало известно, что Мамедли арестован судом по административной статье о неподчинении полиции (ст. 535.1 КоАП), пояснил он.

«Конечно, это обвинение надуманно. Ахмеда арестовали по политическому заказу за то, что он в социальных сетях выступал против вновь разгоревшейся в последние дни на границе Азербайджана и Армении войны, против напрасных жертв. Наше движение «Демократия-1918» против войны. Во время последних военных действий на армяно-азербайджанской границе мы указывали на бессмысленность гибели людей. Дети народов Кавказа не должны убивать друг друга, а должны жить в мире, дружбе, сотрудничестве. Об этом еще в 1906 году писал выдающийся азербайджанский музыкант и просветитель Узеир Гаджибеков касательно тогдашней армяно-мусульманской резни. Он призывал народы к примирению и солидарности. Мы републиковали эту статью из газеты «Иршад», которая сохраняет актуальность спустя 116 лет», - заявил Султанов.

Движение "Демократия-1918" (D18) было создано группой активистов в 2014 году с целью продвижения демократических идей в Азербайджане и обеспечения прав человека. Активисты движения заявляли о выселении из арендованного офиса летом 2016 года. Также они на время лишились офиса в марте 2022 года, когда силовики заставили их покинуть помещение.

Продолжающийся конфликт двух стран приносит людям только слезы и горе, добавил активист. «Война наконец должна закончиться. Мы будем продолжать свои призывы против войны и будем также добиваться свободы для Ахмеда Мамедли», - заключил Султанов.

В пресс-службе МВД подтвердили, что Мамедли задержан по статье о неподчинении полиции. «В отношении Ахмеда Мамедли было принято мера административного взыскания в виде ареста сроком на 30 суток», - сказали в пресс-службе ведомства корреспонденту «Кавказского узла». Утверждения о политических мотивах преследования Мамедли в МВД назвали «надуманными».

Активист партии «Мусават» Азиз Мамиев опубликовал на своей странице в Facebook видео, снятое у Сабаильского районного суда. На нем силовики увозят Ахмеда Мамедли от здания суда. Мамиев успел спросить Мамедли, за что его арестовали.



"Мой арест необоснованный. Меня арестовали за мирную позицию, за критику Ильхама Алиева, я и в суде сказал об этом. Если меня признают преступником только за то, что я говорю о мире, то я горжусь этим", - заявил Ахмед Мамедли перед камерой (перевод корреспондента "Кавказского узла").

Силовик в штатском пытался помешать съемке, когда Мамедли отвечал на вопрос Мамиева. Арестованный оппозиционер также успел сказать, что к нему применили физическую силу, «когда сажали в машину».

"Кавказский узел" также писал, что 25 февраля активисты движения "Демократия-1918" собрались перед посольством Украины в Баку в знак солидарности с украинским народом. Посол Украины поблагодарил жителей Азербайджана за поддержку.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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