Врачи заявили о необходимости госпитализировать Самира Ашурова

25 мая 2024, 16:46

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Врач из Красного Креста посетил осужденного азербайджанского оппозиционера Самира Ашурова и указал на необходимость его госпитализации, рассказала супруга активиста. Пациентов с такими заболеваниями, как у Ашурова, надо лечить в стационаре, подтвердил профессор-кардиолог.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая супруга осужденного активиста Самира Ашурова сообщила о его жалобах на отсутствие эффективной медпомощи. Ашурова не переводят в лечебное учреждение Пенитенциарной службы вопреки рекомендации тюремного врача о срочной госпитализации осужденного в связи с болезнью сердца, рассказала она.

29 марта 2022 года член партии Народного фронта Азербайджана Самир Ашуров был депортирован из Германии на родину, после чего арестован и обвинен в нападении на человека и хулиганстве с использованием оружия. Ашуров отверг в суде обвинения, однако 18 декабря 2023 года суд приговорил его к 6,5 года лишения свободы. В феврале апелляционный суд утвердил приговор.

Проблемы со здоровьем Самира Ашурова усугубились в исправительном учреждении № 2, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" супруга активиста Нурана Ашурова.

Доктор подтвердил предписание тюремного врача о необходимости госпитализации Самира

"В последний раз Самир позвонил в четверг (23 мая). Он сообщил, что у него участились случаи тахикардии. При этом сердцебиение стало еще более интенсивным. Самиру кажется, что сердце словно вырвется наружу. После того как я рассказала журналистам, что у Самира вновь обострилась аритмия, но его не госпитализируют и к нему не присылают представителя Красного Креста, несмотря на мою просьбу, - его посетил врач бакинского представительства МККК. Этот доктор подтвердил предписание тюремного врача о необходимости госпитализации Самира", - рассказала она.

Женщина добавила, что у нее в последние два дня нет информации о состоянии мужа. "В колонии только по субботам больных отправляют в лечебное учреждение Пенитенциарной службы. Я не знаю, отправили сегодня Самира в госпиталь или нет. У нас дни телефонных разговоров – понедельник и четверг. Только в понедельник [27 мая], когда Самир позвонит, я буду знать, где он и каково его состояние", - рассказала Нурана Ашурова.

Она отметила, что из-за аритмии ее мужу в Германии сделали операцию аблации, то есть прижигали участки, вызывающие учащенное сердцебиение. "Врачи Самиру сказали, что он в группе риска, потому что у него сахарный диабет. Поэтому ему надо следить за собой, быть побольше на свежем воздухе, много двигаться. Но почти два года он содержался в маленькой камере СИЗО и не то что не совершал прогулок на свежем воздухе, но и вообще мало был на воздухе", - сказала жена осужденного.

Операцию аблации проводят пациентам, страдающим аритмией сердца, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" врач-кардиолог, профессор Адиль Гейбулла. "Это малоинвазивное хирургическое вмешательство, то есть операция без надреза тела. Она проводится с помощью тонкого катетера-проводника, который вводится через кровеносный сосуд в бедре и подводится к источнику патологического ритма в сердце. По этому проводнику подается радиочастотный импульс, который разрушает участок ткани, отвечающий за неправильный ритм. Очаг аритмии фактически устраняется путем такого прижигания", - рассказал Гейбулла.

Люди, содержащиеся в местах заключения, более подвержены рискам

Однако возможны рецидивы болезни, и для таких пациентов желателен подвижный образ жизни, частые прогулки на свежем воздухе, подчеркнул профессор.

"В этом смысле люди, содержащиеся в местах заключения, более подвержены рискам. Однако если говорить о такой болезни как аритмия, то ее причинами могут быть не только стрессы или содержание в замкнутом пространстве, но и повышенное содержание холестерина в крови. У людей, страдающих сахарным диабетом, очень часто холестерин на повышенном уровне, что вызывает у них побочные болезни, в том числе аритмию сердца", - сказал Адиль Гейбулла.

Независимо от причины аритмии, пациента необходимо перевести в стационар и проводить ему там комплексный курс лечения, а в лечебном учреждении Пенитенциарной службы есть необходимые условия для лечения аритмии, указал он.

"В этом госпитале есть и хорошие специалисты, и хорошее медицинское оборудование для обследования и диагностирования, и необходимые лекарственные препараты", - сказал профессор.

Корреспондент "Кавказского узла" 24 мая направил запрос в отдел общественных связей Пенитенциарной службы для получения комментария относительно состояния здоровья Ашурова и возможных причин отказа или затягивания его госпитализации. Однако 24 мая до конца рабочего ответа не поступило. Сегодня в связи с выходным днем представители ведомства были недоступны для комментариев.

Сотрудник Бакинского представительства МККК воздержался от комментариев, пояснив корреспонденту "Кавказского узла", что организация в соответствии со своим мандатом не раскрывает имен людей, посещаемых в местах заключения.

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