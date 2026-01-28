×

12:04, 28 января 2026

Новая атака дронов зафиксирована в двух регионах ЮФО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сегодня утром военные сбили два беспилотника в Астраханской области и один в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", к 7.00 мск были сбиты 24 беспилотника в Краснодарском крае, четыре в Астраханской области, по одному в Ростовской и Волгоградской. Еще девять дронов уничтожены над Азовским и Черным морями, отчиталось Минобороны.

В Северском районе Кубани в результате атаки БПЛА были повреждены четыре частных дома: два в хуторе Свободном и два в станице Северской. Раненых нет, сообщили краевые власти.

С 7.00 до 9.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотника, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Все дроны сбиты в ЮФО. "Два БПЛА – над территорией Астраханской области, один БПЛА – над территорией Краснодарского края", - говорится в публикации.

Оперштаб Кубани сделал в своем телеграм-канале репост этой публикации, не дополнив ее другой информацией. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 12.03 мск, не сообщил в своем телеграм-канале об атаках дронов.

Напомним, в Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Автор: "Кавказский узел"

