Выборы главы Дагестана анонсированы на сентябрь

Сегодня принята о ставка главы Верховного суда Дагестана Щукина, что связано с назначением Федора Щукина врио главы Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин подписал сегодня указ об отставке главы Дагестана Сергея Меликова, врио главы республики назначен Федор Щукин.

30 апреля Путин объявил, что глава Дагестана Сергей Меликов завершает работу в республике и переходит на другую работу. На пост главы Дагестана предложена кандидатура главы Верховного суда республики Федора Щукина. Меликов будет исполнять обязанности до выхода указа президента об отставке, пояснили власти.

Проведение выборов главы Дагестана ожидается в сентябре 2026 года, сообщил спикер парламента республики Заур Аскендеров. «Федор Щукин врио главы Дагестана будет до осени. Предварительно, выборы пройдут в сентябре 2026 года», — приводит его слова ТАСС.

"В ближайшее время Щукин назначит председателя правительства республики, и уже им начнется работа по формированию нового состава кабмина", – уточнил Аскендеров.

Отметим, что сегодня Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила заявление председателя Верховного суда Дагестана Щукина о прекращении полномочий в связи с уходом в почетную отставку.

"Щукин отпуск прервал, находится в республике", - приводит слова источника в коллегии РИА «Новости».

Напомним, на посту главы Дагестана Меликов не сумел стабилизировать ситуацию в республике. Беспорядки в аэропорту Махачкалы, протесты против мобилизации, теракты в Махачкале и Дербенте прогремели на всю страну, указали аналитики. По их словам, нерасторопность в ликвидации последствий наводнения весной 2026 года стала последним фактором, который привел к решению об отставке.