Дело об убийстве Аслана Камбиева отправлено на повторное рассмотрение

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Кабардино-Балкарии согласился с отменой оправдательного приговора Руслану Кудаеву по делу об убийстве чемпиона России по дзюдо Аслана Камбиева. Дело снова рассмотрит суд первой инстанции.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд Кабардино-Балкарии, который оправдал подсудимого Руслана Кудаева и признал его право на реабилитацию по делу об убийстве спортсмена Аслана Камбиева, проигнорировал показания свидетелей, заявила вдова убитого. Пятый Кассационный суд отменил оправдательный приговор в отношении Руслана Кудаева делу об убийстве чемпиона России по самбо и дзюдо Аслана Камбиева и вернул дело на новое рассмотрение в Верховный суд Кабардино-Балкарии. Суд первой инстанции допустил многочисленные нарушения, указала адвокат семьи погибшего.

1 февраля 2022 года в Нальчике на улице Лермонтова в ходе ссоры получил огнестрельное ранение неоднократный призер и победитель чемпионатов России и Европы по дзюдо и самбо Аслан Камбиев. 8 марта 2022 года он скончался в клинике имени Склифосовского в Москве. 24 февраля Нальчикский горсуд признал жителя села Псыгансу Руслана Кудаева виновным по делу об убийстве Камбиева. Кудаев был признан виновным по статье 108 УК РФ (убийство при превышении пределов необходимой обороны) и освобожден от наказания (1 год 10 месяцев ограничения свободы) в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Также с него было снято обвинение в незаконном приобретении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).

Верховный суд Кабардино-Балкарии пересмотрел сегодня апелляционное дело Руслана Кудаева, обвиняемого в убийстве дзюдоиста Аслана Камбиева. Оправдательный приговор Кудаеву отменен, дело об убийстве направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, передал корреспондент “Кавказского узла”.

В определении кассационной инстанции, которая настояла на пересмотре приговора, отмечалось, что суд не дал никакой оценки показаниям одного из свидетелей. Свидетель сначала утверждал, что не знает, у кого был нож и кто нанес им удары, но после неоднократных допросов к окончанию предварительного следствия дал показания о том, что нож был у него самого, и что именно он нанес удары ножом одному из участников конфликта. Такие же показания свидетель дал в судебном заседании.

“Э. сообщил о совершенном им преступлении, однако никакого процессуального решения по этому заявлению не принято: материалы не выделены в отдельное производство, дело не возбуждено, в возбуждении дела не отказано ни по факту причинения телесных повреждений, ни по факту дачи заведомо ложных показаний, в качестве подозреваемого Э. не допрашивался”, - указано в документе.

Адвокат Анна Погосян, представляющая интересы потерпевшей стороны, выразила удовлетворение решением.

“Мы надеемся, что при новом рассмотрении суд подойдет к делу более объективно и непредвзято, и вынесет законный и обоснованный приговор”, - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

Пересмотр дела Аслана Камбиева в Верховном суде Кабардино-Балкарии, после отмены Пятым кассационным судом ранее вынесенного приговора, должен был состояться еще 3 марта. Тогда судья Атакуев заявил, что не удалось собрать кворум из трех судей по причине того, что почти все судьи Верховного суда, так или иначе, были задействованы в рассмотрении этого дела. Адвокат Погосян тогда предположила, что суд ждет результатов рассмотрения жалобы на определение кассационной инстанции.