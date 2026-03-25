Кавказский узел

02:18, 25 марта 2026

Бастрыкин отреагировал на жалобу сироты из Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сдедственный комитет возбудил уголовное дело по жалобе сироты из Кабардино-Балкарии, которой длительное время не предоставляют положенное по закону жилье. 

Как писал "Кавказский узел", решения судов о предоставлении жилья сиротам в Кабардино-Балкарии не исполняются, а сумма сертификата недостаточна, чтобы приобрести квартиру, рассказали сироты, которые уже более 10 лет стоят в очереди. Один из очередников добился решения суда о компенсации платы за аренду квартиры, но Минпросвещения республики его обжаловало.

В октябре 2023 года власти Кабардино-Балкарии сообщили "Кавказскому узлу", что положенного по закону жилья в республике ждут более 1500 сирот. Сами сироты, обращаясь в Минпросвещения, получают ответ, что республике "катастрофически не хватает денег" для выполнения обязательств по обеспечению их жильем. Правительство Кабардино-Балкарии весной 2025 года приняло решение, что дети-сироты смогут получать выплаты на покупку жилья или погашение ипотечного кредита. Размер выплат не был озвучен, а обещания властей вызывают сомнение, указали пользователи соцсети.

К главному руководителю Следкома обратилась девушка, которая с 2016 года девушка стоит в очереди на получение квартиры. До настоящего времени она так и не получила жилье, положенное ей по закону, а обращения к чиновникам результатов не дали, сообщила 24 марта пресс-служба Следственного комитета России в Telegram-канале. 

В Следственном комитете по Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело, по которому заявительница признана потерпевшей.

Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в конце ноября 2025 года был ужесточен приговор по делу о мошенничестве с жильем для сирот в Кабардино-Балкарии. Ранее сирота из Нальчика Амина Тхакахова, которая через суд добилась постановки в очередь на жилье и в январе 2024 года получила от властей заверения в скорой его выдаче, так и не получила обещанной жилплощади. Приоритет был отдан сиротам, которые решили участвовать в боевых действиях против Украины.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
