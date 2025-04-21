Пользователи соцсети скептически оценили обещания властей Кабардино-Балкарии о выплатах сиротам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правительство Кабардино-Балкарии приняло решение, что дети-сироты смогут получать выплаты на покупку жилья или погашение ипотечного кредита. Размер выплат в сообщении не озвучен, а обещания властей вызывают сомнение, указали пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2023 года председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Кабардино-Балкарии отчитаться о случаях нарушения прав сирот на жилье. Ведомство отчиталось о расследовании многомиллионных хищений. Оказалось, что Минпросвещения Кабардино-Балкарии выплатило строительной компании 55 миллионов рублей за квартиры для детей-сирот, но жилье так и не было сдано. В октябре 2023 года власти Кабардино-Балкарии сообщили "Кавказскому узлу", что положенного по закону жилья в республике ждут более 1500 сирот. Сами сироты, обращаясь в Минпросвещения, получают ответ, что республике "катастрофически не хватает денег" для выполнения обязательств по обеспечению их жильем.

Дети-сироты из Кабардино-Балкарии (КБР) смогут получать выплаты на покупку жилья или погашение ипотечного кредита. Решение об этом принято на заседании правительства республики, сообщило ТАСС.

"В соответствии с нововведениями в федеральном и региональном законодательстве дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, взамен жилья могут получить однократно за счет средств республиканского бюджета КБР выплату на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность либо на полное погашение ипотечного кредита", - сообщил на встрече и. о. министра просвещения и науки КБР Ачемез Мокаев.

На встрече пояснили, что при определении площади жилых помещений члены семей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не учитываются, говорится в сообщении от 18 апреля.

Это сообщение разместил Instagram*-паблик "ЧП Нальчик", на который подписаны 444 тысячи человек. К 23.00 мск его прокомментировали 28 человек.

"А сертификат на какую сумму почему не озвучили? Жду комментарии от ребят, которые на сегодняшний день получили эти сертификаты и нашли ли они подходящую недвижимость", - написала zali.urus.

"Какие выплаты? Гроши дадите и ничего не выйдет, дайте квартиры", - прокомментировала gazelle 276171.

"Да там ключевое слово "смогут", почему не пишут твердо - получат", - указал nagoevartur488.

"Знаю тех, кто младше меня на 6 лет и уже получили жилье", - сообщил eltanin111111.

Дети-сироты из Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на многолетнее ожидание кватир. многодетная мать из Нальчика Амина Тхакахова в 2023 году через суд добилась постановки в очередь на жилье с 2003 года, с момента наступления у нее такого права - достижения 18 летнего возраста. Из-за бездействия органов опеки она не была поставлена на очередь вовремя. Суд иск удовлетворил. Тхакахову включили в сводный список под номером четыре, но квартиру пока так и не дали. Тхакахова в январе 2024 года получила от властей заверения в скорой его выдаче, так и не получила обещанной жилплощади. Приоритет отдан сиротам, ставшим участниками военной операции.

Временное размещение в центре адаптации предложили власти Кабардино-Балкарии инвалиду и сироте Брониславу Шинкареву, который выиграл суд с требованием обеспечить его жильем. Шинкарев намерен через суд добиваться ускорения своей очереди, где на май 2024 года он числился 1100-м.

Очередь на жилье для детей-сирот в Кабардино-Балкарии растянулась на годы, решения судов о предоставлении жилья не исполняются, рассказали сироты. Минпросвещения республики планирует обеспечить сирот жильем к 2030 году.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN 1 . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.