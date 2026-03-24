Офицер из Кабардино-Балкарии убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Резуан Журтов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 387 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 13 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 386 бойцов из Кабардино-Балкарии.

В школе № 5 Нарткалы состоялось торжественное открытие "парты героя", посвященной выпускнику Резуану Журтову, убитому в военной операции, сообщает сегодня в своем телеграм-канале республиканское отделение госфонда "Защитники отечества".

"Резуан Алимович - лейтенант, посмертно награжденный Орденом Мужества, медалями «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, Жукова и «Участнику СВО»", - говорится в публикации. Другие подробности биографии бойца в ней не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 387 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 374 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.