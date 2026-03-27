Жительница Дагестана получила срок за истязание дочери

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Дагестане признал местную жительницу виновной в истязании малолетней дочери и приговорил ее к пяти годам лишения свободы.

Следствие и суд установили, что с января по март 2024 года женщина систематически избивала свою малолетнюю дочь.

Мать наносила ребенку удары руками и металлическим предметом по разным частям тела, в результате чего девочка получила травмы. Телесные повреждения пострадавшей были квалифицированы как "легкий вред здоровью".

Женщина признана виновной в истязании несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии 1 и приговорена к 5 годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима, сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета Дагестана.

"Кавказский узел" также писал, что многодетная мать из Кизилюртовского района Дагестана подозревалась в жестоком обращении с тремя своими детьми, старшему из которых было всего четыре года. Дети были переданы в органы опеки. 22 апреля 2025 года следователи предъявили жительнице Каспийска, трехлетняя дочь которой умерла после побоев, новое обвинение, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы. Органы опеки потребовали лишить ее прав на еще троих детей.

Резонансные случаи женского насилия по отношению к детям в Дагестане и Ингушетии связаны с общим ожесточением общества, изменением формата семьи и практикой передачи детей в семью отца после развода, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы.