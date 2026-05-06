Щукин назначил Рамазанова врио главы правительства Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врио главы Дагестана Федор Щукин отправил правительство Дагестана в отставку и назначил врио главы правительства Магомеда Рамазанова.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Путин подписал 4 мая указ об отставке главы Дагестана Сергея Меликова, врио главы республики назначен Федор Щукин. Выборы главы республики пройдут в сентябре.

30 апреля Путин объявил, что глава Дагестана Сергей Меликов завершает работу в республике и переходит на другую работу. На пост главы Дагестана предложена кандидатура главы Верховного суда республики Федора Щукина. Меликов будет исполнять обязанности до выхода указа президента об отставке, пояснили власти.

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил правительство республики в отставку, возложив обязанности премьер-министра на экс-заместителя полпреда президента РФ в СКФО Магомеда Рамазанова, сообщает пресс-служба главы Дагестана.

"Правительство Дагестана отправлено в отставку. Указ об этом сегодня подписал врио главы региона Федор Щукин. Временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Дагестан возложено на Магомеда Рамазанова. Ранее он занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в СКФО", - говорится в сообщении.

Членам правительства поручено исполнять свои обязанности до формирования нового состава республиканского кабмина.

В числе приоритетных задач главы республики - скорейшая ликвидации последствий недавней чрезвычайной ситуации и помощи пострадавшим в городах и районах Дагестана, сообщила администрация главы Дагестана по итогам встречи Щукина с полномочным представителем Президента РФ в СКФО Юрием Чайкой.

Напомним, на посту главы Дагестана Меликов не сумел стабилизировать ситуацию в республике. Беспорядки в аэропорту Махачкалы, протесты против мобилизации, теракты в Махачкале и Дербенте прогремели на всю страну, указали аналитики. По их словам, нерасторопность в ликвидации последствий наводнения весной 2026 года стала последним фактором, который привел к решению об отставке.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".