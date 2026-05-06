×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:22, 6 мая 2026

Помощь волонтеров жертвам потопа в Адильотаре остается востребованной

Наводнение в селе Адильотар. 30 марта 2026 года. Фото: ЦУР Дагестана https://t.me/israfilof2_0/613

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ситуация в дагестанском селе Адильотар стабилизируется, но помощь волонтеров в ликвидации последствий наводнения остается востребованной. Представители властей проводят оценку ущерба домам сельчан, а школьники учатся в соседних селах или дистанционно.

Как писал "Кавказский узел", в Адильотарском сельсовете (в него входят села Адильотар, Кадыротар и Тутлар) в результате наводнения было повреждено около 500 домов. Жители этих сёл лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц. Обязательные выплаты за погибший скот в Дагестане не предусмотрены, указали адвокаты.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Помощь волонтеров в Адильотаре всё еще востребована

Хотя ситуация стабилизируется и в селах по-прежнему присутствуют спасатели, в Адильотаре работают волонтеры, которых привлекли представители властей, рассказал 5 мая корреспонденту "Кавказского узла" глава Адильотарского сельсовета Абдулкадир Махмаев. «Нам все еще нужны волонтеры для стабилизации ситуации», - пояснил он.

Многие люди приезжают из соседних сел

Житель Адильотара, попросивший не публиковать его имя, также считает, что ситуация стабилизируется. «Ил уже почти весь убрали, на улицах стали насыпать новый гравий. Большую часть работы делает МЧС, но и волонтеры также работают. Многие люди приезжают из соседних сел», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Наводнение застало врасплох жителей Хасавюртовского района, и людям пришлось спешно эвакуироваться, бросив имущество, рассказали ранее "Кавказскому узлу" сельчане. По их словам, в первые часы помощь друг другу оказывали в основном односельчане, а представители администрации появились на следующий день.

Оценка ущерба домам сельчан пока не завершена

Единовременную помощь получили более 2000 жителей сельсовета, рассказал Абдулкадир Махмаев. "Сейчас получают компенсацию за потерю имущества. Что касается компенсации за дома и иные сооружения, то пока что работает комиссия, определяющая степень ущерба", - сказал он.

Для тех жителей Адильотара, которые не смогли разместиться у родственников, администрация района арендовала в Хасавюрте 49 квартир, оплаченных на два месяца с возможным продлением, сообщил Махмаев. "Что касается помощи с одеждой и так далее, то эту потребность полностью закрыла гуманитарная помощь", - добавил чиновник.

Житель Адильотара подтвердил факты выплат и работы комиссии по оценке ущерба домам. Он добавил, что, по его наблюдениям, местный пункт временного размещения сейчас пустует. «Кто-то уехал к родственникам, кто-то – в Хасавюрт», - пояснил сельчанин.

Дети учатся в школах других сёл или дистанционно

Ученики школы села Адильотар учатся либо в школах соседних сел, либо удаленно, сообщил Абдулкадир Махмаев. «Ученики младших классов учатся по местам своего нового размещения – часть жителей разъехалась по соседним селам к родственникам. А старшие классы учатся удаленно», - сообщил он.

Слова главы сельсовета подтвердил и местный житель, уточнив, что тех учеников, которые хотят учиться офлайн (в основном из старших классов), возят в соседние селения на школьном автобусе.

В результате наводнения здания пяти дагестанских школ, в том числе школы в Адильотаре, признаны непригодными для эксплуатации. В республике более 1,2 тысячи школьников переведены на дистанционное обучение.

Алексей Гуня, наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана Алексей Гуня: Дагестан столкнулся с новой климатической реальностью

Напомним, институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
22:01, 5 мая 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
Расчистка обвала. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
08:21, 5 мая 2026
Возобновлено транспортное сообщение с горным селом Дагестана
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:58, 4 мая 2026
Два бойца из Дагестана убиты на Украине
Военнослужащие. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная ИИ при помощи программы Copilot
16:07, 4 мая 2026
Смерть комбатантов из Дагестана подняла вопрос причин участия в военных действиях
Федор Щукин. Фото: Объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области
13:55, 4 мая 2026
Выборы главы Дагестана анонсированы на сентябрь 
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:35, 5 мая 2026
Щукин Федор Вячеславович
Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/
11:55, 4 мая 2026
Меликов Сергей Алимович
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:27, 30 апреля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Справочник
Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Последние записи в блогах
Фото
21:47, 25 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Несчастный случай в Махачкале. Вдова добивается компенсации
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Кадр задержанного в Тбилиси по подозрению в шпионаже. Фото: TV Pirveli / https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/kriminali/126948-jashushobis-braldebit-magalchinosani-daakaves
05 мая 2026, 23:02
Высокопоставленный госслужащий задержан в Грузии по делу о шпионаже

Карачаево-Черкесия. Фото: Вячеслав Аргенберг https://ru.wikipedia.org/
05 мая 2026, 18:31
Спасатели в Карачаево-Черкесии разыскивают пропавших туристок из Астрахани

Сход селя в Кодорском ущелье. Фото: https://uks-ra.ru/novosti/item/77-v-kodorskom-ushchele-soshel-sel-dvizhenie-ogranicheno
05 мая 2026, 15:05
Проезд по Кодорскому ущелью ограничен после схода селя

Очистка побережья в Туапсе от нефтепродуктов. 5 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15940
05 мая 2026, 11:14
Отчет о вывозе нефтепродуктов с побережья в Туапсе вызвал вопросы к властям

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше