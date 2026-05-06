Помощь волонтеров жертвам потопа в Адильотаре остается востребованной

Ситуация в дагестанском селе Адильотар стабилизируется, но помощь волонтеров в ликвидации последствий наводнения остается востребованной. Представители властей проводят оценку ущерба домам сельчан, а школьники учатся в соседних селах или дистанционно.

Как писал "Кавказский узел", в Адильотарском сельсовете (в него входят села Адильотар, Кадыротар и Тутлар) в результате наводнения было повреждено около 500 домов. Жители этих сёл лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц. Обязательные выплаты за погибший скот в Дагестане не предусмотрены, указали адвокаты.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Помощь волонтеров в Адильотаре всё еще востребована

Хотя ситуация стабилизируется и в селах по-прежнему присутствуют спасатели, в Адильотаре работают волонтеры, которых привлекли представители властей, рассказал 5 мая корреспонденту "Кавказского узла" глава Адильотарского сельсовета Абдулкадир Махмаев. «Нам все еще нужны волонтеры для стабилизации ситуации», - пояснил он.

Житель Адильотара, попросивший не публиковать его имя, также считает, что ситуация стабилизируется. «Ил уже почти весь убрали, на улицах стали насыпать новый гравий. Большую часть работы делает МЧС, но и волонтеры также работают. Многие люди приезжают из соседних сел», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Наводнение застало врасплох жителей Хасавюртовского района, и людям пришлось спешно эвакуироваться, бросив имущество, рассказали ранее "Кавказскому узлу" сельчане. По их словам, в первые часы помощь друг другу оказывали в основном односельчане, а представители администрации появились на следующий день.

Оценка ущерба домам сельчан пока не завершена

Единовременную помощь получили более 2000 жителей сельсовета, рассказал Абдулкадир Махмаев. "Сейчас получают компенсацию за потерю имущества. Что касается компенсации за дома и иные сооружения, то пока что работает комиссия, определяющая степень ущерба", - сказал он.

Для тех жителей Адильотара, которые не смогли разместиться у родственников, администрация района арендовала в Хасавюрте 49 квартир, оплаченных на два месяца с возможным продлением, сообщил Махмаев. "Что касается помощи с одеждой и так далее, то эту потребность полностью закрыла гуманитарная помощь", - добавил чиновник.

Житель Адильотара подтвердил факты выплат и работы комиссии по оценке ущерба домам. Он добавил, что, по его наблюдениям, местный пункт временного размещения сейчас пустует. «Кто-то уехал к родственникам, кто-то – в Хасавюрт», - пояснил сельчанин.

Дети учатся в школах других сёл или дистанционно

Ученики школы села Адильотар учатся либо в школах соседних сел, либо удаленно, сообщил Абдулкадир Махмаев. «Ученики младших классов учатся по местам своего нового размещения – часть жителей разъехалась по соседним селам к родственникам. А старшие классы учатся удаленно», - сообщил он.

Слова главы сельсовета подтвердил и местный житель, уточнив, что тех учеников, которые хотят учиться офлайн (в основном из старших классов), возят в соседние селения на школьном автобусе.

В результате наводнения здания пяти дагестанских школ, в том числе школы в Адильотаре, признаны непригодными для эксплуатации. В республике более 1,2 тысячи школьников переведены на дистанционное обучение.

Напомним, институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, прошли на Северном Кавказе в конце марта - начале апреля и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В Дагестане в результате наводнения погибли шесть человек. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

