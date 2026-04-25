×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:57, 25 апреля 2026

Пять школ в Дагестане после потопа признаны непригодными для занятий

Школа в зоне наводнения в Дагестане. Апрель 2026 года. Фото: Минобрнауки РД https://t.me/minobrnauki_rd/35099

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 1,2 тысячи детей в дагестанских селах переведены на дистанционное обучение, поскольку после наводнения здания пяти школ признаны непригодными для эксплуатации. Власти попросили выделить Дагестану 1,5 миллиарда рублей на модульные здания школ.

Как писал "Кавказский узел", в результате наводнения в Дагестане повреждены 93 образовательных учреждения. Из них 90 можно восстановить капитальным ремонтом, еще три получили критические повреждения и признаны полностью непригодными к эксплуатации, сообщило 10 апреля Минобрнауки республики. Рассматривается вопрос монтажа в этих поселениях модульных школ. Это, по данным ведомства, полноценные образовательные комплексы, включающие учебные корпуса, спортзалы и пищеблоки.

В Дагестане в результате наводнения пять зданий школ признаны непригодными для обучения детей, сообщил 24 апреля в своем телеграм-канале глава республики Сергей Меликов.

"Нам нужно приобрести и установить быстровозводимые здания для тех школ, которые восстановлению уже не подлежат. Таких у нас уже пять", - говорится в публикации.

Дети на сегодняшний день переведены на дистанционное обучение

Подробные данные озвучил министр образования и науки региона Яхья Бучаев. "Полностью вышли из строя у нас пять школ, в которых обучались 1 222 ребенка. Это, конечно, самая пострадавшая адильотарская школа [Хасавюртовский район], это школа в селении Новоцилитли [Бабаюртовский район], школы в селениях Араблинское и Рукель [Дербентский район], школа в селении Ириб Чародинского района. Пять школ, из которых все дети на сегодняшний день переведены на дистанционное обучение", - процитировало Бучаева ТАСС.

Наводнение застало врасплох жителей Хасавюртовского района, и людям пришлось спешно эвакуироваться, бросив имущество, рассказали "Кавказскому узлу" сельчане. По их словам, в первые часы помощь друг другу оказывали в основном сами сельчане, а представители администрации появились лишь на следующий день. Жители сел Адильотарского сельсовета в результате потопа лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц.

По словам министра, власти обсуждают вопрос выделения Дагестану 1,5 миллиарда рублей на приобретение и установку пяти быстровозводимых конструкций, чтобы возобновить обучение школьников, пишет агентство.

Помимо пяти зданий школ, критические повреждения в результате наводнения получило также здание пищеблока Агачаульской средней школы, сообщило в своем телеграм-канале Минобрнауки Дагестана.

"Для зданий, подлежащих восстановлению, предусмотрено проведение капитального ремонта с целью их подготовки к началу нового учебного года. В населенных пунктах, где зафиксированы не подлежащие ремонту разрушения, принято решение о закупке и монтаже современных быстровозводимых конструкций", - говорится в публикации.

Модульные конструкции включают "укомплектованные классы, кабинеты информатики, библиотеки и пищеблоки с обеденными залами", заявило министерство.

"Особое внимание уделено созданию универсальных залов-трансформеров, совмещающих функции спортивных и актовых пространств, оснащенных душевыми и гардеробными. Новые здания будут полностью автономны: предусмотрены собственные котельные, системы резервного электропитания, локальные очистные сооружения и современные системы вентиляции", - отмечается в сообщении.

20 домов культуры повреждены в результате наводнения

В результате паводка повреждены 20 домов культуры в Хасавюртовском, Кулинском и Магарамкентском районах, сообщила 24 апреля в своем телеграм-канале министр культуры республики Зарема Бутаева.

"Сейчас ведется сбор средств для их восстановления, а также для помощи работникам организаций культуры региона, оказавшимся в сложной ситуации", - написала она.

Благотворительную акцию организовали Минкультуры России и Российский Красный Крест, отметила чиновница. "В акции уже участвуют учреждения культуры со всей страны, сотрудники отрасли, творческие союзы", - говорится в публикации.

Напомним, к 24 апреля власти приняли от пострадавших жителей Дагестана более 218 тысяч заявлений на оказание помощи. При этом получили выплаты лишь 5 293 человека - около 2,43% заявителей.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В результате наводнения погибли шесть жителей Дагестана, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям Дербентского района.

Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Показать больше