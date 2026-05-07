Кавказский узел

11:36, 7 мая 2026

Суд отправил на лечение подозреваемую в убийстве дочери жительницу Дербента

Республиканский психоневрологический диспансер. Фото: https://yandex.ru/maps/org/respublikanskiy_psikhonevrologicheskiy_dispanser

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие попросило отправить жительницу Дербента, в коляске которой нашли труп ребенка, на лечение.в Республиканский психоневрологический диспансер до 8 октября 2026 года, суд удовлетворил это ходатайство.

Как писал "Кавказский узел", тело полуторагодовалого ребенка, умершего от голода, изъяли полицейские у жительницы Дербента при проверке документов. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители задержали женщину по подозрению в убийстве собственной дочери, она помещена под арест.

Суд поместил жительницу города Дербента, мертвую дочь которой полицейские обнаружили в прогулочной коляске, в психоневрологический диспансер, сообщило РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Дагестана.

"По ходатайству следователя обвиняемая помешена в Республиканский психоневрологический диспансер до 8 октября 2026 года", – приводятся в публикации слова представителя пресс-службы.

Обвиняемая долгое время жила в Сирии, потом вернулась в Дагестан, где и родила в 2024 году девочку, умершую, предположительно, от истощения. Эксперты сделали предварительный вывод, что у женщины могут быть "психические отклонения", сообщала "Сапа Кавказ".

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
