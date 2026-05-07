Суд отправил на лечение подозреваемую в убийстве дочери жительницу Дербента
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Следствие попросило отправить жительницу Дербента, в коляске которой нашли труп ребенка, на лечение.в Республиканский психоневрологический диспансер до 8 октября 2026 года, суд удовлетворил это ходатайство.
Как писал "Кавказский узел", тело полуторагодовалого ребенка, умершего от голода, изъяли полицейские у жительницы Дербента при проверке документов. Дело расследуется по статье о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители задержали женщину по подозрению в убийстве собственной дочери, она помещена под арест.
Суд поместил жительницу города Дербента, мертвую дочь которой полицейские обнаружили в прогулочной коляске, в психоневрологический диспансер, сообщило РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Дагестана.
"По ходатайству следователя обвиняемая помешена в Республиканский психоневрологический диспансер до 8 октября 2026 года", – приводятся в публикации слова представителя пресс-службы.
Обвиняемая долгое время жила в Сирии, потом вернулась в Дагестан, где и родила в 2024 году девочку, умершую, предположительно, от истощения. Эксперты сделали предварительный вывод, что у женщины могут быть "психические отклонения", сообщала "Сапа Кавказ".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.