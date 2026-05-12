Журналисты связали бенефициаров открытия пляжей Анапы с криминалом

Километровый участок пляжа в Витязево, исключенный из зоны ЧС по решению мэра Анапы, используют три курорта, принадлежащие членам одной семьи. Их имена упоминались журналистами в публикациях о взятке, рейдерском захвате санатория и заказном убийстве.

Как писал "Кавказский узел", 8 мая мэр Анапы Светлана Маслова подписала постановление об исключении из опасной зоны тестового участка пляжа в районе Витязево. Таким образом пляжи детского курорта "Вита", детского оздоровительного комплекса "Жемчужина России" и отеля сети "Мираклеон" в Витязево смогут работать в курортном сезоне.

Решение об исключении из зоны ЧС километрового участка пляжа в Витязево было принято в интересах одной семьи, члены которой не раз упоминались в публикациях СМИ, посвященных преступности, обратило внимание краснодарское издание "Протокол".

Все три курорта, использующие этот пляж - "Вита", "Жемчужина России" и "Мираклеон" – по данным ЕГРЮЛ, принадлежат семье Димоевых, которая за последние 20 лет стала одним из крупнейших владельцев курортной недвижимости Анапы.

Один из членов этой семьи в 2011 году был задержан при передаче 10 млн рублей чиновнику Росимущества. Взятка, по данным следствия, передавалась за назначение директором санатория "Россиянка" подконтрольного лица, план включал фиктивное банкротство и рейдерский захват объекта стоимостью около 600 млн рублей, писал “Коммерсант”.

Журналисты отмечают, что результат этого уголовного дела неизвестен, но задержанный тогда Димоев сейчас значится собственником санатория "Жемчужина" в Анапе и отеля "Демократия" в поселке Сукко.

Другой член семьи Димоевых с 2012 года руководит санаторием "Малая Бухта". В начале 2000-х годов этот объект входил в зону интересов депутата заксобрания Кубани Сергея Зиринова, который сейчас отбывает 22-летний срок в колонии строгого режима. Зиринов осужден, в том числе за убийство гендиректора "Малой Бухты" Виталия Садовничего и его супруги, совершенное в 2002 году членами его группировки.

По версии следствия, банда, которую в 1999 году создали Сергей Зиринов и Амбарцум Эйриян, в Анапе и Новороссийске с марта 2002 по февраль 2013 года с огнестрельным оружием нападала на граждан "с целью их убийства из корыстных побуждений". Группировка контролировала значительную часть бизнеса в Анапе. В конце декабря 2024 года суд приговорил к 20 годам заключения бывшего начальника уголовного розыска УВД Анапы Игоря Нехаенко, которого следствие считает участником преступной группировки Зиринова.

Димоевы - выходцы из Грузии, которые составляют один из "экономических кланов Анапы", писала в 2013 году "Новая газета".

