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05:59, 27 декабря 2024

Начальник угрозыска Анапы получил 20 лет по делу о бандитизме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к 20 годам заключения бывшего начальника отдела угрозыска Анапы Игоря Нехаенко, которого следствие сочло участником преступной группировки бывшего депутата заксобрания Кубани Сергея Зиринова. 

Как писал "Кавказский узел", дело бывшего начальника уголовного розыска УВД Анапы Игоря Нехаенко, которого следствие считает участником преступной группировки бывшего депутата заксобрания Кубани Сергея Зиринова, было выделено в отдельное производство. Нехаенко находился в розыске с 2013 года и был задержан в апреле 2022 года. В мае 2023 года его дело поступило в суд. 

По версии следствия, банда, которую в 1999 году создали Сергей Зиринов и Амбарцум Эйриян, в Анапе и Новороссийске с марта 2002 по февраль 2013 года с огнестрельным оружием нападала на граждан "с целью их убийства из корыстных побуждений". Группировка контролировала значительную часть бизнеса в Анапе. 

Краснодарский краевой суд 26 декабря огласил приговор Игорю Нехаенко: 20 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей и ограничением свободы на полтора года. Кроме того, Нехаенко лишен звания «подполковник полиции», сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани. 

Нехаенко признан виновным в бандитизме, убийстве, покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Как установил суд, с июня 1999 года Нехаенко был участником группировки Зиринова. В этот период он был старшим оперуполномоченным отделения по борьбе с преступлениями против личности отдела угрозыска УВД Анапского района, а с августа 2004 года - оперуполномоченным отдела управления по борьбе с организованной преступностью в Новороссийске. 

Используя свое служебное положение, Нехаенко организовывал сбор информации о людях, которых группа планировала убить, участвовал в планировании преступлений и принимал меры для того, чтобы участников группы не привлекли к ответственности. 

Среди эпизодов, которые вменялись Нехаенко, было убийство директора ООО «Товары для детей» Набиева, совершенное в декабре 2004 года в Новороссийске, а также покушение на заместителя атамана Анапского городского казачьего общества Нестеренко в феврале 2013 года в Анапе - тогда Нестеренко получил огнестрельное ранение, а его водитель Жук был убит.

Приговор пока не вступил в законную силу. "Кавказский узел" пока не располагает комментариями защиты Нехаенко относительно планов обжаловать приговор. 

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Автор: "Кавказский узел"

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