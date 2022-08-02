Зиринов Сергей Андреевич

02 августа 2022, 14:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сергей Зиринов - успешный анапский предприниматель, доктор экономических наук, бывший депутат местного законодательного собрания, с 2013 года находился под стражей. 11 октября 2016 года Ростовский суд приговорил Зиринова к 22 годам колонии строгого режима. Позднее срок был сокращен на 2 месяца.

После приговора

С 2021 года осужденный отбывает наказание в колонии Тульской области. В августе того же года он получил четыре выговора, два из которых были назначены за вмененные действия, еще по двум заключенный провел 25 суток в штрафном изоляторе. Зиринов свою вину не признал, его представитель Анна Ставицкая обратилась в Анапский горсуд с просьбой признать все взыскания незаконными.

В феврале 2022 года Анапский городской суд признал взыскания незаконными, поскольку на имеющихся фотографиях и записях с камер видеонаблюдения было невозможно установить лицо нарушителя. Представитель УФСИН по Тульской области направил апелляционную жалобу на данное решение в Краснодарский краевой суд, но инстанция оставила решение Анапского суда без изменения .

Уголовное дело Зиринова

Покушение на Нестеренко и арест Зиринова

22 февраля 2013 года автомобиль заместителя атамана Анапского городского казачьего общества и директора Казачьего рынка Николая Нестеренко был обстрелян из огнестрельного оружия. В результате нападения Н.Нестеренко получил ранения, а его водитель Виктор Жук погиб на месте.

Вскоре после покушения на Нестеренко были задержаны предполагаемые исполнители – боец Амар Сулоев, начальник охраны Зиринова Андрей Мирошников и водитель Зиринова по кличке Химик. Их "показания" стали основанием для задержания Зиринова в начале апреля 2013 года . 15 апреля 2013 года ему официально предъявили обвинение в покушении на убийство .

22 октября 2014 года заксобрание Кубани досрочно прекратило полномочия депутата Зиринова.

Мнения: противники и сторонники

27 января 2016 года потерпевший по делу атаман Николай Нестеренко заявил, что построение бизнес-империи бывшего депутата заксобрания Кубани Сергея Зиринова проходило на фоне конфликтов с казаками и убийств руководителей предприятий.

Его мнение поддержал главный редактор издания "Анапа-про" Анатолий Кузнецов, полагающий, что против оппонентов Зиринова возбуждались уголовные дела.

Родной брат Сергея Валерий Зиринов считает целью уголовного преследования отъем бизнеса, поэтому С.Зиринова и обвинили в этом преступлении, заключили под стражу, а судебное разбирательство решили проводить в Ростове-на-Дону, "чтобы как можно меньше свидетелей могли принять участие из-за большого расстояния между Анапой и Ростовом".

Журналист Петр Сергеев также полагает, что дело Зиринова сфабриковано, а причиной тому стало упорное нежелание предпринимателя делиться прибылями с сотрудниками местного УФСБ .

Журналист интернет-сайта "Радар23.ру" Аркадий Дроботов, который провел собственное расследование дела, уверен, что теневым хозяином Анапы и крестным отцом мафии Сергей Зиринов стал называться с "подачи желтой прессы, которая состязалась перед правоохранителями в нагнетании криминальных кошмаров" .

Дроботов отметил, что дело дошло до слухов о связях бизнесмена и депутата с "вором в законе" Дедом Хасаном. С таким заявлением выступил Нестеренко, который сначала сообщил, что прочитал об этом в Интернете, а потом - что узнал об этой связи со слов самого подследственного. Тогда же Зиринов, как отметил Дроботов, категорически опроверг эту информацию и сообщил суду, что не знал лично криминального авторитета.

По версии адвокатов Зиринова, предпринимателя "заказали" для того, чтобы захватить семейный бизнес. Из материалов дела, находящихся в распоряжении корреспондента "Кавказского узла", известно, что Октябрьский суд Краснодара наложил арест на имущество, которое имеет отношение к Зиринову: ЧОП "ВАН", "Золотой пляж", "Аквапарк", управляющая компании "Панорама", фирма "Левада", "Центральный универмаг", "Анапапродторг", "Паритет" и "Чудное море".

Адвокат Анна Ставицкая, которую суд отстранил от защиты Сергея Зиринова в сентябре 2015 года, уверена, что причастность Зиринова к организации банды не была доказана следствием так же, как причастность его и других подсудимых к убийствам, на первых этапах следствия обвиняемым не было обеспечено право на защиту. Но самое главное – это нарушение правил подсудности.

По мнению Ставицкой, ни одно из убийств Зиринову было не нужно, потому что человек с таким положением, опытный бизнесмен и депутат не стал бы совершать такие бессмысленные преступления.

Версия следствия

В 1999 году Сергей Зиринов вместе со своим родственником Амбарцумом Эйрияном организовал преступную группу "для совершения нападений на граждан в коммерческих интересах". В группировку, в частности, входили бывший офицер московского ОМОНа Дмитрий Сапожников, начальник угрозыска Анапы Игорь Нехаенко (находится в розыске) и помощник председателя Ставропольского краевого суда Евгений Александрович. Членами банды следователи также считают А.В.Тильгерова, Э.Г.Паладьяна и Д.А.Шолохова.

По данным правоохранительных органов, в 2002 году участники бандгруппы убили в Анапе гендиректора санатория "Малая бухта" Виктора Садовничего и его жену Ольгу Иванкину, а в 2004 году в Новороссийске совершили убийство директора фирмы "Товары для детей" Салмана Набиева. В 2013 году они же совершили покушение на Н.Нестеренко . Приоритетными версиями причин покушения на казачьего атамана являются коммерческая и общественная деятельность Нестеренко.

Преступления, по данным следствия, были совершены в период с 2002 по 2013 год. Всего в состав преступного сообщества входили 10 человек.

Первые приговоры

Задержанный по делу о покушении на Нестеренко бывший офицер спецназа ГУВД Москвы Дмитрий Сапожников заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. 11 июня 2014 года Краснодарский краевой суд приговорил Сапожникова к 19 годам колонии строгого режима, но в ноябре Верховный суд России снизил ему срок наказания на три года.

29 мая 2014 года другой задержанный по этому делу, бывший начальник охраны ЧОП "Ван" Андрей Мирошников, был приговорен Краснодарским краевым судом к 14 годам колонии строгого режима. 8 августа Верховный суд России снизил ему наказание с 14 до 13 лет колонии.

Судебный процесс по делу Сергея Зиринова

11 октября 2016 года суд приговорил бывшего депутата законодательного собрания Краснодарского края Сергея Зиринова к 22 годам колонии строгого режима, другие обвиняемые по делу получили по 15 и 16 лет тюрьмы. 5 октября 2017 года Верховный суд России сократил срок заключения для Зиринова на два месяца.

2015 год

19 января стало известно о завершении расследования по делу в отношении Зиринова и еще пяти фигурантов. Свою вину Зиринов не признал.

Потерпевшие предъявили иски к экс-депутату законодательного собрания Кубани Сергею Зиринову на сумму более 3 млрд рублей.

12 февраля заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Сергея Зиринова и пяти других фигурантов этого уголовного дела - Эдуарда Паладьяна, Карника Асланяна, Анастаса Тильгерова, Амара Сулоева и Евгения Александровича. Все они обвинены в совершении преступлений, предусмотренных ст.209 (бандитизм), ст.105 (убийство) и ст.222 (незаконный оборот оружия) УК РФ, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

19 февраля по делу Зиринова в качестве свидетеля обвинения был допрошен начальник УВД Анапы Андрей Терехин. По его словам, в беседах с Зириновым после покушения на атамана Анапы подсудимый отрицал свою причастность к этому делу.

Зиринов два месяца сидел в СИЗО 99/1 - филиале "Лефортово", где в свое время содержались многие фигуранты резонансных уголовных дел (М.Ходорковский, А.Пичугин, С.Магнитский), а потом его этапировали в СИЗО-2 ФСБ Краснодара, где расследование дела продолжилось.

По решению председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева от 8 апреля рассмотрение дела "банды Зиринова" было перенесено из Краснодара в Ростов-на-Дону, в Северо-Кавказский окружной военный суд .

На этом решении особенно настаивал замгенпрокурора Виктор Гринь, мотивируя перенос в Ростов-на-Дону тем, что обвиняемые обладают обширными связями среди бывших и действующих сотрудников краевого суда в Краснодаре и правоохранительных органов региона, а также потому, что существует угроза личной безопасности участников судебного разбирательства, в том числе и присяжных заседателей .

15 июля в Ростове-на-Дону начались предварительные слушания по уголовному делу в отношении С.Зиринова . Северо-Кавказский окружной военный суд удовлетворил ходатайство защиты экс-депутата заксобрания Кубани Сергея Зиринова о проведении судебного процесса с участием коллегии присяжных заседателей.

11 августа суд по делу Зиринова начал отбор 12 основных и нескольких запасных присяжных заседателей. В результате отбор присяжных занял почти 10 часов .

13 августа начался судебный процесс по делу Сергея Зиринова в Северо-Кавказском окружном военном суде. Адвокат Зиринова Анна Ставицкая отметила, что вина ее подзащитного только в том, что он хорошо ведет бизнес, который "кому-то приглянулся".

9 сентября Северо-Кавказский окружной военный суд счел нарушением порядка и невыполнением распоряжений судьи заявления Анны Ставицкой, которая несколько раз в присутствии присяжных ставила под сомнение достоверность доказательств обвинения, и вынес решение о ее отстранении.

6 октября возобновились слушания по делу Сергея Зиринова. Адвокаты настаивали на изменении меры пресечения на любую, не касающуюся лишения свободы одному из подсудимых - Эдуарду Паладьяну (60 лет). Паладьян выступил и заявил о пытках и давлении на стадии предварительного следствия .

После этого Анна Ставицкая подала апелляционную жалобу, считая, что назначенный ее подзащитному государственный адвокат не успеет ознакомиться с делом. Сам назначенный защитник рассказал, что объем уголовного дела в отношении Сергея Зиринова составляет 90 томов, и попросил суд выделить ему дополнительное время для ознакомления с документами.

В ноябре один членов коллегии присяжных заседателей - Ринат Нугаев в беседе с двумя коллегами выразил сомнение в безупречности позиции обвинения. После этого судья удалил присяжного из состава коллегии .

2016 год

2 февраля защита потребовала от суда выяснить, каким образом журналисты телеканала "Россия-1", показавшие сюжет о деле депутата заксобрания Кубани Сергея Зиринова с использованием видеозаписей следственных действий, получили доступ к этой информации.

1 марта Сергей Зиринов снова заявил ходатайство о возврате в процесс адвоката Анны Ставицкой. Судья Олег Волков оставил ходатайство без рассмотрения, сказав, что доводы не содержат новых обстоятельств.

23 марта судья дал Зиринову неделю для консультаций со своими адвокатами. Судебные заседания продолжаются.

21 апреля продолжились слушания по делу. К изложению доказательств перешли адвокаты обвиняемых. Прошел допрос свидетелей Л.Калабиной и О.Кожемякина, которые заявили, что обвиняемые им неизвестны, хотя они знают потерпевших - Наталью Ботиеву, Людмилу Мченскую и Дениса Набиева.

26 апреля Зиринов в очередной раз обратился к суду с ходатайством о возврате в процесс своего адвоката Анны Ставицкой, но судья оставил ходатайство подсудимого без рассмотрения.

28 апреля защита потребовала отстранение судьи Олега Волкова, заявив, что он имеет личную заинтересованность в исходе процесса по делу депутата заксобрания Кубани Сергея Зиринова. Гособвинение выступило против этого ходатайства.

10 мая защита фигурантов дела в ходе заседания заявила отвод судье Волкову, посчитав, что судья задает одному из свидетелей защиты провокационные вопросы, которые "содержали в себе заведомо недостоверную информацию и были направлены на формирование предубеждения у присяжных заседателей". Председательствующий судья отказал защите обвиняемых в своем отводе, назвав его необоснованным.

Показания свидетелей

Покушение на Николая Нестеренко

4 марта 2016 года руководитель клиники Арман Джалиле сообщил, что в день покушения на Нестеренко депутат Зиринов забрал из стоматологической клиники сумку, в которой, по версии следствия, находился автомат. Согласно показаниям свидетеля, в день покушения на Нестеренко Шолохов неожиданно пришел в клинику, где после медосмотра оставил сумку, сообщив, что за ней придет Зиринов.

10 мая 2016 года суд после прослушивания первого аудиофайла с телефонными переговорами атамана Николая Нестеренко по ходатайству гособвинения отказал в исследовании большей части остальных записей. По словам отстраненной от дела адвоката Анны Ставицкой, эти записи свидетельствуют о большом числе врагов у потерпевшего Нестеренко.

4 июня 2016 года были озвучены показания Анастаса Тильгерова, данные им на предварительном следствии. Он сообщил, что следил за казачьим атаманом Нестеренко. В ходе допроса Тильгеров также сказал следователю, что в начале февраля 2013 года ему на мобильный позвонил Зиринов и попросил выяснить, кто за ним следит. Тильгеров после наблюдения установил, что за Зириновым действительно следил автомобиль, за рулём которого был водитель Николая Нестеренко Виктор Жук, а сам Нестеренко был в это время на пассажирском сиденье.

Убийство Виталия Садовничего

18 ноября 2015 года в суде выступил Константин Садовничий - брат убитого В.Садовничего. Константин Садовничий сказал, что ему ничего не было известно об угрозах Виталию со стороны С.Зиринова. Он также заявил в суде, что не видит мотива, почему Зиринову надо было убивать его брата. Расхождения показаний в суде с показаниями, данными им на предварительном следствии, он объяснил тем, что следователи навязали ему свою версию, чтобы не препятствовать расследованию дела .

2 декабря 2015 года бывший начальник УВД Анапы сообщил суду, что директор санатория "Малая бухта" заявлял об угрозах со стороны Зиринова, однако проверка этого не подтвердила.

22 декабря 2015 года бывший охранник санатория рассказал, что директор анапского санатория "Малая бухта" Виталий Садовничий до своего убийства написал заявление в ОВД об угрозах депутата Сергея Зиринова.

В то же время бывший директор санатория "Малая бухта" Сергей Христофоров, работавший там до 2002 года, отказался от своих слов о том, что он якобы несколько раз обращался в прокуратуру и высказывал предположения о причастности Сергея Зиринова к рейдерскому захвату санатория и убийству В.Садовничего. Христофоров также заявил, что ему ничего неизвестно об участии Зиринова в жизни санатория .

В конце декабря бывший директор санатория "Малая бухта" Павел Юрин, занявший этот пост после убийства В.Садовничего, опроверг причастность кубанского бизнесмена к санаторию .

17 февраля 2016 года свидетельница Анна Мурзаева - пенсионерка, представлявшая в начале 2000-х годов в санатории "Малая бухта" интересы тираспольского предприятия "Тиратекс", опровергла собственные показания. В частности, она заявила, что ничего не говорила о Ракчееве, который действовал, заручившись поддержкой Зиринова, и что Садовничий якобы воровал деньги санатория для Сергея Зиринова. По ее словам, это все фантазии следователя, а протокол допроса недействителен, потому что она его не подписывала.

3 марта 2016 года был допрошен один из ключевых свидетелей обвинения - предприниматель, владелец двух кинотеатров в Анапе Эрнест Мотосян, который, по версии следствия, был доверенным лицом Сергея Зиринова. Мотосян был отправлен работать в анапский санаторий "Малая бухта", чтобы скупить акции санатория и продать их потом подставной фирме, контролируемой Зириновым.

Мотосян начал работать в санатории с 2001 года, а в апреле 2005 стал гендиректором, но руководил санаторием самостоятельно и бухгалтерскую отчетность Зиринову не возил, так как "это не входило в его обязанности".

23 марта 2016 года другой свидетель заявил, что Сергей Зиринов приезжал в Краснодарский краевой суд на встречи с заместителем председателя и начальником хозяйственной части. Этот бывший начальник хозяйственной части краевого суда, подсудимый Александрович, участвовал, по версии следствия, в вывозе трупов директора анапского санатория и его жены.

26 апреля 2016 года были допрошены два свидетеля защиты. Работница кафе заверила, что убитый директор санатория "Малая бухта" обращался к Зиринову за помощью, но конфликта между ними не было.

27 апреля 2016 года были предварительно допрошены трое свидетелей защиты - жена Сергея Зиринова - Ницу Зиринову, его мать - Назик Зиринову, а также Сергей Баранников, который был знаком со свидетельницей обвинения Екатериной Баклановой, ранее утверждавшей, что в санаторий "Малая бухта" ей помогла устроиться мать Зиринова.

Баранников сообщил, что он обратился к Назик Зириновой с просьбой устроить куда-либо Бакланову, однако Зириновой она не понравилась. В итоге, по словам Баранникова, Бакланова устроилась главным бухгалтером в санаторий "Малая бухта".

Мать Зиринова заявила, что с Екатериной Баклановой знакома не была, на должность главного бухгалтера "Малой бухты" она ее не принимала, а акциями этого санатория семья Зириновых никогда не владела.

Жена Зиринова пояснила, что осужденный ранее по этому делу Дмитрий Шолохов известен ей как отец одного из детей, которого Зиринова с мужем крестили в середине 2000-х годов. При этом друзьями Дмитрия Шолохова и Сергея Зиринова свидетельница назвать не смогла.

4 июня 2016 года были озвучены показания Анастаса Тильгерова, данные им на предварительном следствии. Тильгеров расскзал, что один раз ему позвонил Зиринов, предложил встретиться и попросил проехать в лесополосу около посёлка Варваровка, указав выкопать яму. Тильгеров, не спрашивая у Зиринова причин, выкопал яму, а потом, сопоставив события, предположил, что в яме были захоронены трупы гендиректора санатория "Малая бухта" Виталия Садовничего и его жены Ольги Иванкиной.

Убийство Салмана Набиева

Магазин "Товары для детей" в центре Новороссийска принадлежал семье Петросянов, которые решили его продать, чтобы эмигрировать в Канаду. Магазин в итоге был продан Набиеву, но денег от бизнесмена семья так и не получила. Весной 2003 года члены семьи встретились с адвокатом Артуром Хачатуровым, с которым их познакомил Сергей Зиринов. Хачатуров отсудил магазин, а затем семья Петросянов переоформила его на Мотосяна.

21 декабря 2015 года адвокат А.Хачатуров подчеркнул, что участие Сергея Зиринова в данном деле ограничилось лишь тем, что он дал контакты семьи Петросянов. Помимо этого, он опроверг показания потерпевшей Людмилы Мченской (жены убитого) о том, что он когда-то приезжал к Набиеву в сопровождении Сергея Зиринова и 20-30 мужчин спортивного телосложения. Кроме того, он заявил, что вообще не видит взаимосвязи между убийством Салмана Набиева и судебным разбирательством из-за магазина "Товары для детей" .

Рубен Погосян, в 2004 году работавший оперуполномоченным в отделе милиции Новороссийска, указал на непричастность Зиринова к убийству. Он отметил, что ни разу не встречал Сергея Зиринова ни в новороссийских судах, ни в правоохранительных органах в этом городе. Связь между убийством и спором за магазин оперуполномоченный не подтвердил .

3 марта 2016 года Мотосян подтвердил, что купил магазин в центре Новороссийска по просьбе адвоката Андрея Хачатурова, но Зиринов в сделке не участвовал, лишь выступив поручителем Мотосяну, подтвердив добросовестность Хачатурова и Петросянов.

23 марта 2016 года свидетель обвинения Тарас Фиденко, работающий адвокатом, сообщил, что в начале 2005 года к нему за юридической помощью обращалась вдова Салмана Набиева, жаловавшаяся "на угрозы некоего "Зырянова", влиятельного бизнесмена из Анапы".

21 апреля 2016 года прошел допрос свидетелей Л.Калабиной и О.Кожемякина, которые заявили, что обвиняемые им неизвестны, хотя они знают потерпевших - Наталью Ботиеву, Людмилу Мченскую и Дениса Набиева.

Предварительные результаты

За время расследования дела Зиринова и процесса все сотрудники УФСБ в Анапе, которые принимали активное участие в создании "дела банды Зиринова", уехали из Краснодара. В феврале 2015 года, незадолго до передачи "дела Зиринова" в Ростов, свой пост оставил начальник УФСБ РФ по Краснодарскому краю Михаил Власенко, один из следователей был отстранен от работы (Р.Турбин), другой - находится под следствием (подполковник Н.С.Шлапаков, следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Краснодарскому краю) .

16 октября 2015 года Анапский городской суд приговорил к 13 годам лишения свободы за вымогательство и мошенничество предпринимателя Виктора Палия, который вскоре после возбуждения "дела Зиринова и других" предъявил претензии на аквапарк "Тики-Так", принадлежащий (так же, как и "Дельфин") родственникам Зиринова. Он постоянно взвинчивал цену и пугал собственников своими связями в УФСБ по Краснодарскому краю. После вооруженного налета на аквапарк в августе 2013 года родственники Зиринова через адвоката обратились в УСБ ФСБ РФ. 26 сентября 2013 года Палий был задержан в одном из московских ресторанов при передаче ему 7 млн рублей "на взятки сотрудникам Краснодарского УФСБ" .

Одни из свидетелей не являются в суд, другие - либо отказываются от своих прежних показаний, либо дают не те показания, которые нужны обвинению, заявляя, что С.Зиринов не имел никакого отношения к двум убийствам и покушению на казачьего атамана .

Подозреваемые сообщают о давлении и пытках ., а сторона защиты сообщает о многочисленных случаях нарушений при проведении экспертизы следствия.

Даже среди присяжных заседателей, тщательно отобранных судом, уже появились сомнения в обоснованности позиции обвинения . Кроме того, отмечены случаи давления на присяжных со стороны прокуроров.

Заключительная стадия дела

7 сентября 2016 года с последним словом выступили все подсудимые по делу Зиринова и попросили вынести оправдательный вердикт. Все фигуранты дела признавались, что перед вынесением вердикта их переполняют эмоции, а подсудимый Паладьян завершил выступление со слезами на глазах.

Евгений Александрович заявил, что не принимал участия в инкриминируемых убийствах, что ему ничего не было известно о создании так называемой банды и вообще о том, что существовала такая банда, которую организовал Зиринов. Он также не был знаком с Сапожниковым, который дал показания против него.

Карник Асланян и Анастас Тильгеров также заявили о своей невиновности. Эдуард Паладьян отметил, что не понимает причину, по которой он 3,5 года находится под стражей.

8 сентября 2016 года сторонам процесса по делу бывшего депутата Заксобрания Кубани С.Зиринова передали для обсуждения проект вопросного листа для присяжных.

13 сентября гособвинители и адвокаты подсудимых предложили судье изменить формулировки вопросов, которые войдут в вопросный лист для присяжных.

Приговор

13 сентября 2016 года Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по делу бывшего депутата Заксобрания Кубани Сергея Зиринова, признав его виновным по всем пунктам обвинения.

Решение о виновности Зиринова было принято девятью голосами "за" и тремя "против". Он признан виновным в организации преступной банды и по всем остальным пунктам обвинения, передает корреспондент "Кавказского узла".

В частности, присяжные посчитали доказанным существование банды, члены которой планировали убийства, незаконное приобретение оружия, планирование убийства директора санатория Виталия Садовничего и его жены, а также его совершение по указанию Зиринова.

Также присяжные посчитали доказанным убийство подсудимыми бизнесмена Салмана Набиева и то, что оно было совершено по указанию Сергея Зиринова, который также давал указания по убийству казачьего атамана Нестеренко и организовал, финансировал и снабжал преступную группу необходимым оборудованием (Нестеренко в итоге был ранен, а его водитель Виктор Жук погиб).

Присяжные оправдали Евгения Александровича, Асланян и Тильгеров были признаны виновными и не заслуживающими снисхождения, Паладьян - виновным, но заслуживающим снисхождения.

Предпринимательская деятельность

В возрасте 23 лет Сергей Зиринов возглавил АО "Золотой пляж" - бизнес своего дяди - Николая Испирьяна, который вместе с супругой был убит в марте 1997 года .

В начале 2000-х возглавлял ООО "Валентина", занимавшееся оптовой торговлей пищевыми продуктами. Является гендиректором ООО "Золотой пляж", которое в 2006 году открыло в Анапе пятизвездочный гранд-отель "Валентина", а также соучредителем ООО "Аквапарк" (организация отдыха и развлечений) и ООО "Фирма "ДИСКО" (деятельность ресторанов и кафе) .

Депутатская и общественная деятельность

В начале 2000-х Зиринов был депутатом анапского горсовета. 24 ноября 2002 года был избран в законодательное собрание Краснодарского края, где стал самым молодым депутатом. Победить ему помогла станица Гай-Кодзор, где из 1853 человек, пришедших на выборы, за Зиринова проголосовали 1800 человек .

В 2007 и 2012 годах переизбирался при поддержке "Единой России" как член фракции этой партии. Занимал пост зампреда комитета по вопросам культуры, информационной политики, социальной защиты населения и взаимодействия с общественными объединениями.

В 2008 году назывался в СМИ "лидером армянской диаспоры Анапы".

Местные СМИ неоднократно отмечали благотворительную деятельность Сергея Зиринова. Он оказывал помощь детским садам, школам, ветеранам, жителям региона, пострадавшим от наводнений. Также подарил несколько автомобилей городскому отделу милиции и анапской роте ДПС .

Биография

Сергей Зиринов родился 24 октября 1974 года в Анапе, по национальности - армянин. Еще в период обучения в школе, в возрасте 11 лет, начал серьезно заниматься боксом, успешно выступал на краевых, всероссийских и союзных турнирах, в итоге получил звание кандидата в мастера спорта.

Окончив среднюю школу №5, поступил на экономический факультет Кубанского государственного университета, который и окончил в 1991 году по специальности "экономическое и социальное планирование" .

В 2006 году Зиринов защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Бюджетное регулирование налоговых доходов и социально ориентированных расходов муниципальных образований" в Краснодарском институте экономики, права и гуманитарных специальностей на кафедре "Финансы" .

В 2011 году получил степень доктора экономических наук, защитив диссертацию "Методология и практика антикризисного управления финансами интегрированных структур сферы рекреационных услуг" в том же Краснодарском институте экономики, права и гуманитарных специальностей .

Женат, трое детей.

Примечания