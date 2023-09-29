Правозащитники добились проверки заявления кубанского пенсионера о пытках

29 сентября 2023, 22:11

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Следствие пять раз отказалось рассматривать заявление жителя станицы Новорождественской Виктора Краснобородько о пытках, в ходе которых силовики получили от пенсионера признание в избиении пасынка, однако удалось добиться новой проверки действий силовиков, сообщили правозащитники. Краснобородько арестован, его дело передано в суд, семья не верит в его виновность и называет дело сфальсифицированным.

Как писал "Кавказский узел", житель станицы Новорождественской Виктор Краснобородько пожаловался на пытки силовиков, которые требовали от него признаться в избиении пасынка, рассказал правозащитникам сам мужчина.

Дело 60-летнего пенсионера Виктора Краснобородько, который под пытками оговорил себя в убийстве своего 38-летнего пасынка Андрея, рассматривается в городском суде Тихорецка. Силовики выдвинули версию, согласно которой пенсионер до смерти избил молодого мужчину, "из-за неприязненных отношений". Статья о причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ), по которой было возбуждено дело, после смерти пасынка в больнице была переквалифицирована на статью об убийстве (статья 105 УК РФ), сообщили правозащитники.

Сейчас Краснобородько содержится в СИЗО №2 в Армавире, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Команды против пыток"*. Он рассказал, что по заявлению Краснобородько, пенсионера полицейские подвешивали на лом и били электрошокером и током. "У него не были повреждены внутренние органы, но эксперт выявил у него повреждения "в виде кровоподтеков в области верхних конечностей, правой нижней конечности, осаднений в области верхних конечностей, раны в области левой верхней конечности, ссадин в области нижних конечностей". С 7 по 21 октября 2022 года Краснобородько находился на больничном, выданном травматологом-ортопедом. Было написано заявление, однако, против полицейских, которые пытали пенсионера, уголовное дело не возбудили. Более того полицейские, которые со слов Краснобородько, его избивали, помогали в расследовании уголовного дела против него. Следователь, проводивший проверку факта применения насилия и следователь, расследовавший смерть пасынка Краснобородько, находились в соседних кабинетах", - сообщил правозащитник.

Он отметил, что сейчас заявление Краснобородько вновь рассматривается. "По итогам проверки в отношении полицейских следователь пять раз выносил незаконные отказы в возбуждении уголовного дела. В настоящее время постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, проводится дополнительная проверка. В следственном управлении Следкома России по Краснодарскому краю ход и результаты проверки сообщения о преступлении находятся на контроле", - подчеркнул представитель правозащитной организации.

Уголовное дело в отношении Виктора Краснобородько находится в суде, рассказал он. "Он обвиняется в убийстве своего пасынка по части 1 статьи 105 УК РФ. По делу признаны потерпевшими шесть человек - супруга Краснобородько Галина и дочери, среди которых Алевтина, именно она нашла нашу организацию и обратилась к нам. Краснобородько заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием суда присяжных. Было несколько судебных заседаний на которых не могут набрать нужное количество присяжных. То есть сейчас рассмотрение уголовного дела на стадии отбора присяжных. Следующее заседание назначено на 10 октября. У Краснобородько есть адвокат по соглашению, которая ведет его дело в суде. Комитет в данном уголовном деле не участвует, мы занимаемся только вопросами, которые касаются пыток над Виктором Краснобородько", - - сообщил представитель организации

Дочь Виктора Краснобородько Алевтина, которая обратилась к правозащитникам, не верит в виновность своего отца. "Мой отец - строгий и справедливый человек. В нашей семье было шесть детей. Пять девочек и один мальчик, - мой сводный брат по маме, Андрей. Росли и воспитывались все вместе в любви и в уважении друг к другу. Все в семье трудолюбивые и дружные. У нас хозяйство и мы все трудились. Папа обучал Андрея мужским делам, они вместе ходили на рыбалку. Андрей помогал родителям по хозяйству. Папа относился ко всем нам одинаково. У него не была такого: родной - не родной. Мы все были для него родные. Поэтому ни один член нашей семьи не верит в версию следствия о том, что он мог избить до смерти Андрея", - сказала Алевтина Краснобородько корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, версия следствия выглядит крайне сомнительно - ее брат был сильным и спортивным мужчиной, а неприязненных отношений между отцом и братом вообще никогда не было. "Как уже почти 60-летний мужчина, пенсионер, мог так избить 38-летнего сильного мускулистого, спортивного мужчину, каким был мой брат? Вряд ли бы с ним мог справиться один человек, он бы всегда дал отпор. Могу точно сказать что те материалы уголовного дела, что я видела, полностью сфальсифицированы, начиная от времени преступления и заканчивая видеозаписями, которые мы представили, но следователи все извратили и подали так как им выгодно", - говорит Алевтина Краснобородько.

Мать погибшего и жена обвиняемого Галина Краснобородько сказала, что испытывает тройное горе - от гибели сына, от необоснованного обвинения в этом ее мужа и от того, что мужа подвергли страшным пыткам. "Смерть Андрея — это страшное горе для всей нашей семьи. В голове не укладывается, что могли выдумать следователи и для этого устроили пытки над супругом, чтобы тот оговорил себя. Настоящие преступники на свободе и от этой несправедливости еще больше наше общее семейное горе", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла"

Она рассказала, что ее сына в тяжелом состоянии нашел муж 28 августа 2022 года. "Супруг работал охранником, а днем занимался сельским хозяйством. У нас есть дом № 78 по улице Коммунистическая, его мы отдали Андрею, там же у нас хозяйство. Живем мы рядом через улицу. Ходили постоянно друг к другу. Он к нам покушать, мы к нему. И вот Виктор шел после работы домой около 9 часов утра и по пути зашел помочь справиться по хозяйству к Андрею, как обычно. На видеозаписи видно как он заходит и ровно через 47 секунд выходит и начинает звонить. Он позвонил мне и сказал немедленно прийти, потом звонил в полицию и в скорую, как я потом узнала. Я прибежала быстро, на нем не было лица. Я зашла с ним в комнату и увидела Андрея на диване. Левая сторона головы у него была разбита, он был без сознания. Под ним была лужа крови", - рассказала Галина.

Женщина рассказала, что сын "месяц он пролежал в коме в больнице под аппаратами". "Мы с супругом ходили каждый день. Через месяц сын очнулся и даже улыбался нам. Как он мог улыбаться Виктору Николаевичу, если бы тот так его избил? Он даже стал есть, но говорил слабо и тихо. Однажды я осталась с ним и стала просить сказать имена тех, кто его избил и он мне назвал два имени", -отметила Галина.

По ее словам, с этими знакомыми Андрей "иногда общался по своей душевной доброте", однако мужчины "были любителями выпить и имели дело с наркотиками". Галина подчеркнула, что один из мужчин ревновал в связи со встречами ее сына с женщиной, которая тому нравилась. "Я сразу подумала, что мотивом могла стать ревность к ней. Как только я услышала от сына эти имена я сразу побежала в полицию и стала просить участкового прийти и опросить сына, однако мне было отказано. Участковый сказал, что у него нет на это времени", - рассказала она.

Однако 19 сентября силовики стали выбивать признание у ее мужа. "Под пытками он написал признательные показания и они возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ. А 5 ноября сына не стало. Он умер, так и не опрошенный полицией", - рассказала Галина Краснобородько.

Виктора Краснобородько арестовали 15 февраля, рассказала Галина. Она отметила, что ходит на судебные заседания, чтобы встретиться с мужем. "Мы ходим на суды всей семьей. Мой муж сильно постарел и похудел. Я вижу, что морально, от несправедливости и от горя, связанного со смертью Андрея, он совсем сдал. Но мы стараемся его поддерживать и говорить, что мы его любим и верим, что правда восторжествует", - говорит Галина Краснобородько.

Она отметила, что семья при поддержке правозащитников намерена бороться за его освобождение. Однако семья опасается за его здоровье, так как у Виктора Краснобородько высокое давление и больное сердце.

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