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19:55, 30 мая 2025

Врач исключил боль у Дгебуадзе после пощечины Амаглобели

Мзия Амаглобели в суде. Скриншот фото телекомпании "Пирвели" от 30.05.25, https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/102336-mzia-amaglobelis-momdevno-protsesi-9-ivniss-gaimarteba

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита журналистки Мзии Амаглобели обжаловала ее административный арест по делу об оскорблении полицейского и представила суду экспертизу видеозаписи, указывающую на признаки фальсификации полицией доказательств. 

Как писал "Кавказский узел", суд в Батуми рассматривает уголовное дело основательницы "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели о нападении на начальника городской полиции. Журналистке грозит до семи лет лишения свободы. Амаглобели отказалась признать вину. Обвинение на заседании 16 мая не стало допрашивать сотрудников полиции, в том числе и заявлявшего, что основательница "Батумелеби" и "Нетгазети" спланировала нападение на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Судмедэксперт не нашел у Дгебуадзе признаков телесных повреждений.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной ее задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Доктор медицинских наук Татия Андгуладзе на сегодняшнем заседании в Батумском суде по уголовному делу против Мзии Амаглобели, изучив видеозапись пощечины, которую получил начальник полиции Батуми Ираклий Дгебуадзе, заявила, что на видеозаписи видно, что высокопоставленный сотрудник полиции действительно испытывал боль, как он утверждает, сообщила телекомпания "Пирвели".

«Я могу сказать однозначно, смело, что здесь не ощущалось никакой боли», — сказала Татия Андгуладзе, оценив мимическую, двигательную, голосовую реакцию на пощечину. "После того, как Мзия дала ему пощечину, есть только одна реакция, и это самооборона. На кадрах вы видите, что он отступает, это самооборона. Это также врожденное, это также приобретенное, которое хорошо развито у спортсменов, особенно «боксеров», или мы все играем с мячом по кругу, и когда мяч летит, вы пытаетесь его избежать", - приводятся ее слова на сайте телекомпании.

Прокурор пытался дискредитировать врача - спрашивает, есть ли у него документ, подтверждающий свою компетентность. Андгуладзе ответила что оценка боли является неотъемлемой частью профессии каждого врача, и никакого специального диплома на этот счет нет. Прокурор снова спросил, прошла ли свидетель спецкурс по этому поводу - врач ответила, что это не отдельный курс, а часть повседневной деятельности любого врача любого профиля, сообщил на своем странице в Facebook* главред издания Publika Зура Вардиашвили, который присутствовал на заседании.

Прокурор утверждал что то, о чем говорит свидетель, является компетенцией травматолога. Свидетель ответил, что оценка травмы лица и области челюсти - прямая специальность хирурга-имплантолога, написал Вардиашвили.

Следующее заседание по делу намечено на 9 июня, в этот же день продолжится разбирательство и по административному делу о наклеивании плаката, сообщила телекомпания "Пирвели".

 Ранее суд оштрафовал журналистку по административному делу об оскорблении полицейского. 7 мая в Батумский горсуд поступило новое административное дело Амаглобели. Поводом для составления протокола стал плакат, наклеенный ею на стену здания во время январской акции протеста. На заседании 29 мая по этому делу защита обжаловала административный арест по делу об оскорблении полицейского и представила суду экспертизу видеозаписи, указывающую на признаки фальсификации полицией доказательств. 

Афган Садыгов у здания суда в Батуми. Скриншот фото из Telegram-канала Tbilisi Life от 30.05.25, https://t.me/Tbilisi_life/39931.На сегодняшнем заседании присутствовал азербайджанский журналист Афган Садыгов. У здания суда он держал плакаты в поддержку Мзии Амаглобели. "Мы требуем свободы Мзии и всех политзаключенных. Только солидарность - только так можно победить", - привела его слова Publika.

Афган Садыгов переехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. Он была задержан по запросу Азербайджана о выдаче. Садыгов проводил длительную голодовку против возможной выдачи Азербайджану. Европейский суд по правам человека запретил Грузии выдавать Садыгова Азербайджану до вынесения решения по существу дела, Садыгов был освобожден.

"Кавказский узел" писал также, что Мзия Амаглобели подала в суд иск с требованием опровержения высказываний представителей власти о ней.

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Автор: "Кавказский узел"

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