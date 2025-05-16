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18:52, 16 мая 2025

Прокуратура отказалась от допроса свидетелей по делу Амаглобели

Мзия Амаглобели. Фото: https://ru.netgazeti.ge/67895/?tztc=1

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обвинение на заседании по делу Мзии Амаглобели не стало допрашивать сотрудников полиции, в том числе и заявлявшего, что основательница "Батумелеби" и "Нетгазети" спланировала нападение на начальника полиции Батуми  Ираклия Дгебуадзе. Судмедэксперт не нашел у Дгебуадзе признаков телесных повреждений.

Как писал "Кавказский узел", суд в Батуми рассматривает уголовное дело основательницы "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели о нападении на начальника городской полиции. Ей грозит до семи лет лишения свободы. Амаглобели отказалась признать вину. На последнем заседании по делу начальник полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому журналистка дала пощечину после задержания на протестной акции,  рассказал суду, как испытал боль от удара. Ранее суд оштрафовал журналистку по административному делу об оскорблении полицейского. Ассоциация молодых юристов Грузии подала в ЕСПЧ жалобу от имени Амаглобели на незаконное лишение свободы и нарушение прав. 7 мая в Батумский горсуд поступило новое административное дело Амаглобели. Поводом для составления протокола стал плакат, наклеенный ею на стену здания во время январской акции протеста.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной ее задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Сегодня, 16 мая, на заседание по делу Мзии Амаглобели пришли послы Германии, Эстонии и Швеции, сообщило "Батумелеби".

Заседание проходило на фоне акции протеста, которая состоялось у здания суда.

Судмедэксперт Гиви Чхартишвили на заседании  рассказал о медицинских заключениях, выданных после осмотра начальника полиции Батуми Иракли Дгебуадзе.

"Покраснение не является объективным признаком повреждения. Предметом моей оценки является непосредственно оценка объективных признаков повреждения, в данном конкретном случае, поскольку у Дгебуадзе не было каких-либо объективных признаков повреждения, соответственно, было выдано соответствующее заключение. Было ли у него в то время покраснение? Честно говоря, я не помню, даже если бы и было, я не думаю, что указал бы это в заключении, потому что непосредственно покраснение не является объективным признаком повреждения. Я оцениваю только объективные признаки повреждения, поскольку покраснение не является объективным признаком повреждения, соответственно, это не является предметом моей оценки", — привело его слова издание Publika.

Гиви Чхартишвили на суде отметил, что у Ираклия Дгебуадзе не было никаких объективных признаков телесных повреждений, тогда как у Мзии Амаглобели имелись синяки на левом плече, и эта травма не противоречит дате, указанной в обстоятельствах дела.

На сегодняшнем заседании должны быть допрошены и другие свидетели обвинения, в том числе сотрудник полиции Владимир Читая. Но судья Нино Мегашвили отстранила от участия в судебном процессе  других свидетелей, которых должны были допросить сегодня, на основании ходатайства прокуратуры. Среди свидетелей оказался Владимир Читая, оперативник Гурийского РОВД, который проходит по уголовному делу Мзии Амаглобели.

При этом Читая ранее утверждал, что получил оперативную информацию о том, что Мзия Амаглобели получила приказ атаковать Ираклия Дгебуадзе, заявил он об этом спустя более чем месяц после инцидента.

По мнению адвоката Майи Мцариашвили, прокуратура не хотела, чтобы Читая предстала перед судом. "Прокуратура облегчила себе жизнь и поэтому удалила своих свидетелей. Следующее заседание возобновится с исследования доказательств стороны защиты", — сказала Мцриашвили в эфире телекомпании "Пирвели".

Прокурор же заявил, что те показания, которые могли дать свидетели, уже подтверждены другими сотрудниками полиции. "На сегодняшнем заседании обвинение сократило круг допрашиваемых лиц, фактические обстоятельства которых подтверждены показаниями многих других лиц, в том числе видеозаписями: тех свидетелей, которые подтвердят в протоколах допросов те же фактические обстоятельства, обвинение в дальнейшем допрашивать не будет, а значит, будет способствовать осуществлению скорейшего правосудия по данному уголовному делу.

Судебный процесс над Мзией Амаглобели продолжится изучением доказательств защиты. Заседание запланировано на 29 мая.

"Кавказский узел" писал также, что Мзия Амаглобели подала в суд иск с требованием опровержения высказываний представителей власти о ней.

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Автор: "Кавказский узел"

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