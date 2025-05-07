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14:33, 7 мая 2025

Мзии Амаглобели предъявлено новое обвинение

https://ru.netgazeti.ge/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Батумский горсуд поступило новое административное дело журналистки Мзии Амаглобели. Поводом для составления протокола стал плакат, наклеенный ею на стену здания во время январской акции протеста.

Как писал "Кавказский узел", Батумский горсуд рассматривает уголовное дело основательницы "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели, обвиняемой в нападении на начальника полиции Батуми. Ей грозит наказание до семи лет лишения свободы. Амаглобели отказалась признать вину. Ранее судья оштрафовал журналистку по административному делу об оскорблении полицейского. 28 апреля Ассоциация молодых юристов Грузии (АМЮГ) подала в ЕСПЧ жалобу от имени Амаглобели на незаконное лишение свободы и нарушение прав.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной ее задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Силовики составили на Мзию Амаглобели новый протокол, сообщила председатель АМЮГ и защитница Амаглобели Нона Курдованидзе. "На этот раз обвиняют в том, что она исказила внешний вид здания тем протестным плакатом, который сорвали сразу же после его наклеивания", – цитирует сегодня Нону Курдованидзе "Интерпрессньюс".

Планируют снова оштрафовать за то же действие по новой статье

За это действие Мзия Амаглобели была задержана, напомнила юрист. "Однако [силовики] поняли, что не имели права задерживать за плакат, сфальсифицировали протоколы и записали, что обвиняют по статье 173 [Кодекса об административных правонарушениях - неповиновение сотруднику полиции]. Это дело уже рассмотрено судом первой инстанции, и Мзию несправедливо оштрафовали. На этом несправедливости в отношении Мзии не закончили, и теперь планируют снова оштрафовать за то же действие по новой статье", - заявила она.

Участники акции протеста в Тбилиси. Фото Беслана Кмузова от 23.12.25 для Наказания для участников акций протеста ужесточены в Грузии

Заседание по этому делу под председательством судьи Марианны Фомаевой было намечено на 12 часов (11 мск) сегодня в Батумском горсуде, пишет издание.

Поскольку материалы дела были переданы Мзии Амаглобели лишь 5 мая и адвокаты не успели с ними ознакомиться, Мзия Амаглобели в письме, отправленном из тюрьмы, заявила ходатайство о переносе заседания, сообщает сегодня "Нетгазети".

"Судья Мариана Фомаева отложила рассмотрение нового административного дела в отношении Мзии Амаглобели на 9 июня. Мзия Амаглобели не присутствовала на сегодняшнем заседании", - говорится в публикации.

Напомним, 4 мая международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что в Грузии участились случаи нападения на журналистов со стороны представителей властей. Отдельно правозащитники отметили преследование Мзии Амаглобели.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста против решения властей.

Участники протестов уже больше пяти месяцев (с 28 ноября 2024 года) требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных . Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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