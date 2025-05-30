Защита указала на признаки фальсификации в деле Мзии Амаглобели

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Защита журналистки Мзии Амаглобели обжаловала ее административный арест по делу об оскорблении полицейского и представила суду экспертизу видеозаписи, указывающую на признаки фальсификации полицией доказательств.

Как писал "Кавказский узел", суд в Батуми рассматривает уголовное дело основательницы "Нетгазети" и "Батумелеби" Мзии Амаглобели о нападении на начальника городской полиции. Журналистке грозит до семи лет лишения свободы. Амаглобели отказалась признать вину. Ранее суд оштрафовал журналистку по административному делу об оскорблении полицейского. 7 мая в Батумский горсуд поступило новое административное дело Амаглобели. Поводом для составления протокола стал плакат, наклеенный ею на стену здания во время январской акции протеста.

В ночь на 12 января в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной ее задержания стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного проправительственным телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими и людьми в темной одежде, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана. Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

Кутаисский апелляционный суд 29 мая должен был рассмотреть апелляцию Мзии Амаглобели по делу об административном задержании, однако отложил слушания до 19 июня в связи с приобщением к делу заключения авторитетного французского эксперта, согласно которому, имела место манипуляция видеодоказательствами в деле со стороны полиции.

Защита журналистки обжаловала решение Батумского городского суда от 18 марта, по которому Амаглобели была оштрафована на 2000 лари. Судья при вынесении решения опирался на видеодоказательства, представленные министерством внутренних дел, как на видеозапись, снятую до административного задержания журналистки. Защита же утверждала, что два 18-секундных видеоролика были записаны не до задержания, а после того как Мзия Амаглобели, находившаяся под административным арестом, была освобождена под залог.

Мзия Амаглобели была изначально задержана в административном порядке 11 января в 22.58. После освобождения из-под административного ареста она вскоре была арестована уже по уголовному делу. Видеозапись, которую министерство внутренних дел представило в административном деле как кадры, снятые до административного задержания Амаглобели, была на самом деле снята 12 января за несколько минут до уголовного задержания, указала защита.

Для подтверждения своей версии защита журналистки заказала независимую экспертизу видеозаписи во Франции. В результате экспертизы, проведенной квалифицированным экспертом в области информационной безопасности, и обратного инжиниринга было установлено, что "материалы, представленные МВД по административному делу Мзии Амаглобели, и материалы по уголовному делу отражают одни и те же события и действия одних и тех же лиц", пишет "Батумелеби".

Исходя из выводов эксперта, защита Мзии Амаглобели ходатайствует об отмене постановления суда по данному нарушению.

"Рассмотрение жалобы было назначено на 29 мая, но автор жалобы представила дополнительные доказательства, запросила новые доказательства и просила установить для этого срок. Суд принял эти обстоятельства, приобщил часть представленных нами доказательств к делу и дал нам время и возможность представить новые доказательства", — рассказал "Батумелеби" адвокат Мзии Амаглобели Георгий Химшиашвили.

Комментариев стороны обвинения относительно заявлений защиты о фальсификации доказательств в деле пока не поступало. Рассмотрение дела Мзии Амаглобели по существу запланировано в Батумском городском суде на 30 мая в 13.00.

"Кавказский узел" писал также, что Мзия Амаглобели подала в суд иск с требованием опровержения высказываний представителей власти о ней.

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