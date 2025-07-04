Сторонники евроинтеграции поблагодарили США за поддержку Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 219-й день непрерывных протестов активисты провели в Тбилиси марш с флагами Грузии и США по случаю американского Дня независимости, после чего перекрыли проспект Руставели у парламента.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля, на 218-й день непрерывных протестов, активисты в Тбилиси вновь перекрыли проспект Руставели. Протестующие выразили возмущение приговором студенту медуниверситета Георгию Миндадзе, которому суд назначил пять лет заключения по обвинению в нападении на полицейского. Его маму Нани Цулая активисты прямо на акции поздравили с днем рождения песней и тортом.

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе в Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

Проспект Руставели сегодня, на 219-й день непрерывных протестов, вновь перекрыт. К ежедневной акции у парламента присоединились участники марша с американскими флагами, который прошел в Тбилиси по случаю Дня независимости США, передает Publika.

Акцией под лозунгом: "USA, Make Georgia Great Again" "протестующие подтвердили стратегическую дружбу между странами и выразили поддержку MEGOBARI Act", отмечает Telegram-канал Tbilisi life.

Активисты с флагами США и Грузии провели шествие от площади Республики до здания парламента. Участники акции поздравили американский народ с праздником, подчеркнув, что дружба двух стран "непоколебима", несмотря на антизападный курс "Грузинской мечты", передает "Интерпрессньюс".

16 июня, в 201-й день непрерывных протестов, участники акции на проспекте Руставели записали видеообращение к членам Сената США, призывая ввести санкции против представителей "Грузинской мечты".

MEGOBARI Act, который американские конгрессмены приняли большинством голосов 6 мая, предусматривает, что в течение 90 дней после вступления закона в силу президент США обязан определить круг лиц, причастных к подрыву суверенитета Грузии, насилию над гражданами, блокировке курса на евроатлантическую интеграцию страны и масштабной коррупции. Для вступления в силу документ должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.