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21:59, 16 июня 2025

Протестующие в Тбилиси призывают США ввести санкции против грузинских властей

Активисты у парламента Грузии призывают Сенат США поддержать MEGOBARI Act. Кадр видео Lorena Beria / Tbilisi life

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники проевропейских акций перекрыли проспект Руставели в Тбилиси в 201-й день непрерывных протестов. Активисты записывают видеообращение к членам Сената США, призывая ввести санкции против представителей "Грузинской мечты". 

Как писал "Кавказский узел", 15 июня, на 200-й день проевропейских протестов в Тбилиси, участники факельного шествия сожгли перед парламентом Грузии флаг России.

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

Участники ежедневной акции протеста в Тбилиси, собравшиеся сегодня на проспекте Руставели, записывают видеообращение, которое планируется направить в Сенат США. Они призывают Сенат США поддержать MEGOBARI Act, передает Pirveli. 

На традиционную акцию у парламента активисты принесли сегодня большой флаг США. “Участники акции держат в руках портреты двух самых известных республиканцев в Грузии: Президента США Дональда Трампа и председателя Хельсинской комиссии Джо Уилсона”, - сообщает Telegram-канал Tbilisi life. 

MEGOBARI Act, который американские конгрессмены приняли большинством голосов 6 мая, предусматривает, что в течение 90 дней после вступления закона в силу президент США обязан определить круг лиц, причастных к подрыву суверенитета Грузии, насилию над гражданами, блокировке курса на евроатлантическую интеграцию страны и масштабной коррупции. Для вступления в силу документ должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом США. 

Акция протеста с неизменными требованиями - освободить политзаключенных и провести новые парламентские выборы, - проходит также и в Батуми, несмотря на дождливую погоду. 

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста. "Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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