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02:00, 7 мая 2025

Палата представителей Конгресса США поддержала MEGOBARI Act

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Американские конгрессмены большинством голосов проголосовали за MEGOBARI Act, который предполагает введение масштабных санкций против грузинского руководства за отказ от демократии и сближение с Китаем, Ираном и Россией.

Как писал "Кавказский узел", американские законодатели инициировали в конце прошлого года законопроект MEGOBARI Act в ответ на упадок демократии в Грузии. Он предполагает введение масштабных санкций против грузинского руководства. При этом в документе говорится о либерализации визового режима между США и Грузией, о расширении экономического сотрудничества и о широком пакете поддержки безопасности, в случае если Тбилиси решит вернуться на путь демократии, и власти Грузии откажутся от антизападной риторики. В "Грузинской мечте" отношение к MEGOBARI Act резко негативное. 

Палата представителей Конгресса США приняла большинством голосов MEGOBARI Act, за него проголосовали 80% конгрессменов. Законопроект поддержали 349 представителей палаты, причем от обеих партий - 168 республиканцев и 181 демократ, пишут 6 мая "Новости-Грузия".

Для вступления в силу акт должен быть теперь одобрен Сенатом и подписан президентом США.

MEGOBARI Act предполагает введение масштабных санкций против грузинского руководства. Полное официальное его название "Акт о противодействии влиянию Коммунистической партии Китая, режима Ирана и Российской Федерации в Грузии".

Конгрессмен Джо Уилсон опубликовал список чиновников и представителей властей Грузии, против которых в рамках акта будут введены санкции. Это премьер-министр Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси, генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе, бывший председатель "Грузинской мечты" Ираклий Гарибашвили, глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, глава СГБ Грузии Анри Оханашвили, глава Минюста Грузии Паата Салия, глава МИД Грузии Мака Бочоришвили, глава правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили, спикер парламента Шалва Папуашвили и ряд депутатов, председатель Апелляционного суда Тбилиси Михаил Чинчаладзе и ряд других судей, генеральный прокурор Грузии Георгий Габиташвили, председатель ЦИК Георгий Каландаришвили, президент Нацбанка Натия Турнава, владельцы и руководителя целого ряда СМИ, несколько бизнесменов, информирует "Грузия-онлайн".

Участники акции протеста на проспекте Руставели в Тбилиси поддержали принятие акта. В знак благодарности они развернули на проспекте огромный флаг США, информирует телеграм-канал Tbilisi Life.

Участники протестов в Грузии уже больше пяти месяцев (с 28 ноября 2024 года) требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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