Протестующие сожгли российский флаг на 200-й день протестов в Грузии

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Несколько маршей прошло в Тбилиси на 200-й день проевропейских протестов. Участники факельного шествия, лица которых скрыты масками, сожгли перед парламентом Грузии флаг России.

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции Грузии в 199-й день непрерывных протестов заблокировали движение на проспекте Руставели. В Тбилиси прошли акции с призывом выйти на улицы на 200-й день протестов.

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

На 200-й день непрерывных протестов участники акции протеста перекрыли проспект Руставели. Они устроили перформанс, пройдя маршем от здания канцелярии до парламента в масках и с факелами в руках, сообщила сегодня Publika.

Издание опубликовало видео, как люди с факелами, чьи лица скрыты масками, сжигают перед парламентом Грузии российский триколор.

Ранее пользователи соцсетей призвали убрать со всех российских площадок треки певца из Грузии Эрекле Гецадзе, осквернившего российский флаг. Глава Следкома России потребовал возбудить уголовное дело.

"Когда тьма осядет, мы, граждане Грузии, будем теми людьми, которые спасут Грузию и осветят эту бесконечную тьму. За Мате, за Грузию, за всех узников режима! Долой "Русскую мечту!" - привело издание Publika слова протестующих.

21-летний Мате Девидзе был осужден на 4 года и 6 месяцев после акций протеста в ноябре 2024 года. По данным МВД, Девидзе нанес телесные повреждения трем полицейским деревянной палкой.

Сегодня же в Тбилиси прошел марш флагов. Его участники собрались на площади Республики и дошли маршем до парламента.