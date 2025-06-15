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21:42, 15 июня 2025

Протестующие сожгли российский флаг на 200-й день протестов в Грузии

Участники протестного шествия в Тбилиси. Стоп-кадр видео Tbilisi Life от 15.06.25, https://t.me/Tbilisi_life/40235

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несколько маршей прошло в Тбилиси на 200-й день проевропейских протестов. Участники факельного шествия, лица которых скрыты масками, сожгли перед парламентом Грузии флаг России.

Как писал "Кавказский узел", сторонники евроинтеграции Грузии в 199-й день непрерывных протестов заблокировали движение на проспекте Руставели. В Тбилиси прошли акции с призывом выйти на улицы на 200-й день протестов. 

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

Сожжение российского флага. Скриншот видео Publika от 15.06.25, https://www.facebook.com/reel/1606908356666936 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).На 200-й день непрерывных протестов участники акции протеста перекрыли проспект Руставели. Они устроили перформанс, пройдя  маршем от здания канцелярии до парламента в масках и с факелами в руках, сообщила сегодня Publika.

Издание опубликовало видео, как люди с факелами, чьи лица скрыты масками, сжигают перед парламентом Грузии российский триколор.

Ранее пользователи соцсетей призвали убрать со всех российских площадок треки певца из Грузии Эрекле Гецадзе, осквернившего российский флаг. Глава Следкома России потребовал возбудить уголовное дело.

"Когда тьма осядет, мы, граждане Грузии, будем теми людьми, которые спасут Грузию и осветят эту бесконечную тьму. За Мате, за Грузию, за всех узников режима! Долой "Русскую мечту!" - привело издание Publika слова протестующих.

21-летний Мате Девидзе был осужден на 4 года и 6 месяцев после акций протеста в ноябре 2024 года. По данным МВД, Девидзе нанес телесные повреждения трем полицейским деревянной палкой.

Сегодня же в Тбилиси прошел марш флагов. Его участники собрались на площади Республики и дошли маршем до парламента.

"Грузинский флаг - символ нашей страны, независимости и патриотизма. Флаг, защищая который многие наши соотечественники пожертвовали своими жизнями. Уже 200 дней стоим на улице с этим флагом. Мы защищаем независимость страны, нашу самобытность и, следовательно, наше европейское будущее", - привело издание слова организаторов митинга.

"Решает народ!" - под таким лозунгом протестующие собрались у здания администрации правительства Грузии.

По заявлению участников акции, действующее правительство Грузии является нелегитимным, и они требуют отставки правящей партии "Грузинская мечта". Митингующие также заявляют, что в стране должны быть проведены новые парламентские выборы и освобождены все задержанные в ходе протеста. В акции принимают участие члены семей и близкие задержанных в ходе протеста. Протестующие развернули флаги Грузии и Евросоюза. На место мобилизованы сотрудники правоохранительных органов, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста. "Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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