Проспект Руставели перекрыт на 199-й день непрерывных протестов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции, которые 199-й день подряд выходят к парламенту Грузии, заблокировали движение по проспекту Руставели.

Как писал "Кавказский узел", ежедневная акция сторонников евроинтеграции Грузии в 198-й день непрерывных протестов состоялась, несмотря на сильный дождь.

Протестующие в Тбилиси с ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. Акции с этими требованиями проходят и в других городах Грузии, в том числе Гори, Телави, Зугдиди, Батуми и Кутаиси.

Движение по проспекту Руставели перекрыто участниками акции протеста, которая ежедневно проходит уже 199 дней, сообщило сегодня издание Publika.

В Тбилиси сегодня состоялся очередной "Марш единства". Горожане собрались у станции метро "Технический университет" и прошлись по близлежащим улицам. Участники марша призвали местных жителей присоединиться к митингу, запланированному на 15 июня возле здания парламента, чтобы отметить 200-й день непрерывных протестов, говорится в другой публикации.

В Телави сегодня состоялась акция в поддержку Мате Девидзе. Горожане собрались у здания театра, затем пошли к дому Девидзе, а вечером присоединились к акции протеста с требованием новых выборов и освобождения политзаключенных, проинформировало также издание.

21-летний Мате Девидзе был осужден на 4 года и 6 месяцев после акций протеста в ноябре 2024 года. По данным МВД, Девидзе нанес телесные повреждения трем полицейским деревянной палкой.

Сегодня также стало известно, что на 14 суток арестован Александр Самхарадзе за оскорбление депутата парламентского большинства Давида Матикашвили. Он был задержан правоохранителями сегодня утром около дома, отчиталось МВД. Суд арестовал его вчера, Самхарадзе не пришел на заседание. Силовики задержали его и поместили в изолятор временного содержания, привело "Интерпрессньюс" позицию МВД.

Как сообщил агентству брат Самхарадзе, полицейские его не арестовали, а "похитили".

Самхарадзе спел вслед депутату Давиту Матикашвили "Оле-ола" из гимна против "Грузинской мечты", сообщил Telegram-канал Tbilisi Life.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста. "Кавказский узел" опубликовал справку "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.