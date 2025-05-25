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Кавказский узел

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18:57, 25 мая 2025

Осквернение российского флага в Грузии возмутило пользователей соцсетей

Эракли Гецадзе с российским флагом. Стоп-кадр видео Tbilisi Life от 25.05.25, https://t.me/Tbilisi_life/39793.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пользователи соцсетей призвали убрать со всех российских площадок треки певца из Грузии Эракли Гецадзе, осквернившего российский флаг. Глава Следкома России потребовал возбудить уголовное дело.

Грузинский певец Эрекле Гецадзе выступая на фестивале Tbilisi Open Air, бросил российский флаг в урну и сделал вид, что помочился на него, сообщило RT, опубликовав видео инцидента.

Авторы канала Tbilisi Life назвали действия певца перфомансом.

Согласно открытым данным, Эрекле Гецадзе 34 года, он родился в Тбилиси. По данным стриминговой площадки Spotify, за месяц его треки прослушали чуть больше 2 тыс. пользователей. Для прослушивания его треки доступны и на российском сервисе «Яндекс Музыка», последний был опубликован в 2022 году, сообщило РБК. 

На "Яндекс. Музыке" треки Гецадзе за месяц прослушали 166 человек, следует из данных сервиса.

Авторы комментариев на русском языке осудили поступок Гецадзе

Видео с концерта Гецадзе разместил у себя в сторис в Instagram*, где у него насчитывается 7624  подписчика. Под последним постом в соцсети, который датирован 31 июля 2023 года ему стали писать авторы комментариев на русском языке. К 18.46 публикация набрала 56 комментариев. Преимущественно они носят оскорбительный характер, "Кавказский узел" приводит лишь комментарии, которые не противоречат законодательству РФ

"Гецадзе, ты не любишь Россию 🇷🇺? Значит, мы идем к тебе! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺", - написал пользователь ural2012.

Некоторые  комментаторы опубликовали видео, на которых люди массово размахивают флагами России, а также фрагмент парада с шествием российских военных.

Видео с концерта, размещенное в паблике "ЧП Абхазия" набрало к 19.50 мск 232 комментария. 

"В России заочно осудят и будет он всю жизнь в международном розыске. Наши ему свой срок определят по новому закону, позволяющему  заочно судить всех, кто против России, - написал пользователь Zdrav.

"Его поступок, это оскорбление всей страны", - отметил пользователь с ником А.

"Убрать со всех площадок этого недопевца, пускай в переходе ноет", - потребовал пользователь Z_V.

"Интересно, его признают иноагентом?" - поинтересовался другой пользователь.

28 января депутат парламента Абхазии Кан Кварчия и предприниматель Леван Микаа заявили, что за лишением их гражданства России стоит бывший президент страны Аслан Бжания. Также Telegram-каналы сообщали, что гражданства лишен и бывший депутат парламента Тайфун Ардзинба. В марте Минюст России признал иноагентом журналиста и политолога Инала Хашига, а затем - главного редактора "Нужной газеты" Изиду Чанию и главреда агентства "Аиашара" Низфу Аршба, которая не имеет российского гражданства.

Бастрыкин потребовал уголовного дела

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своём телеграм-канале: «Флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял». По её словам, российские правоохранительные органы «дадут этому безобразному акту соответствующую оценку».

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт надругательства над Государственным флагом Российской Федерации во время фестиваля в Грузии и  возбудить уголовное дело, сообщил сегодня Следком России в своем Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2023 года в тбилисском парке Ваке мужчина сорвал флаг Украины. Он оштрафован на 1000 лари. 

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Автор: "Кавказский узел"

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