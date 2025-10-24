Прокурор потребовал от Ираклия Гарибашвили залог в миллион лари

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывшему премьер-министру Грузии предъявлено обвинение в легализации незаконных доходов. При обыске у Гарибашвили найдено 6,5 миллиона долларов, заявил генпрокурор и потребовал избрать экс-чиновнику меру пресечения в виде залога суммы, эквивалентной 369 тысячам долларов.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября Ираклий Гарибашвили был допрошен Антикоррупционным агентством Службы государственной безопасности. По данным силовиков, он признался, что на протяжении нескольких лет получал незаконные доходы.

17 октября прошли обыски в домах бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, бывшего главы Службы госбезопасности Григола Лилуашвили и бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе.

Бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили предъявлено обвинение, заявил генпрокурор Георгий Гваракидзе. Согласно пояснению прокуратуры, обвинение предъявлено в легализации незаконных доходов в особо крупном размере, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

Прокуратура Грузии потребовала избрать мерой пресечения залог в миллион лари (около 369 тысяч долларов). Георгий Гваракидзе отметил, что экс-премьер признаёт себя виновным.

"По предъявленному обвинению он полностью признал свою вину. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании в отношении последнего меры пресечения в виде внесения залога в размере 1 миллиона лари, обеспечение которого возможно как внесением денежных средств, так и залогом недвижимого имущества. Также прокуратура требует наложить на обвиняемого такие дополнительные обязательства как сдача в правоохранительные органы паспорта гражданина Грузии и запрет на выезд с территории страны", - заявил Гваракидзе.

Гарибашвили тайно занимался различной бизнес-деятельностью и получал доходы нелегального происхождения

По его словам, 17 октября в результате обыска в квартире Ираклия Гарибашвили было обнаружено и изъято 6,5 миллиона долларов США. "В период пребывания на должности, Ираклий Гарибашвили тайно занимался различной бизнес-деятельностью и получал доходы нелегального происхождения в особо крупном размере. Он, как должностное лицо, обязан был декларировать как доходы, так и осуществленные расходы. С целью легализации вышеупомянутых незаконных доходов в предъявляемых декларациях об имущественном положении он указывал ложные данные, якобы, он ежегодно получал в дар от одного из членов семьи крупные суммы денег. Указанным путем, он искусственно создал происхождение части денежных средств в особо крупном размере, а именно – 830 тысяч лари [около 306 тысяч долларов], полученных им от нелегального участия в частном бизнесе, и ввел их в легальный оборот", - озвучил версию следствия прокурор.

Кроме того, следствие считает, что в 2023-2024 годах Гарибашвили для легализации доходов зарегистрировал на приближенного два дорогих автомобиля и через члена семьи за 210 тысяч лари приобрел 100% доли одной из компаний, имеющей в своей собственности недвижимое имущество.

6 500 000 долларов США были обнаружены и изъяты во время обыска

"В то же время, для того, чтобы замаскировать источник действительной природы и происхождения необоснованных денежных средств, он конвертировал их в иностранную валюту, полученные в результате этого 6 500 000 долларов США были обнаружены и изъяты во время обыска его квартиры, проведенного 17 октября 2025 года", - цитирует Гваракидзе агентство.

Напомним, Ираклий Гарибашвили - один из основателей правящей партии "Грузинская мечта". Он занимал должность главы правительства в 2013-2015 и в 2021-2024 годах. С 1 февраля 2024 года был председателем партии "Грузинская мечта". 25 апреля 2025 года Гарибашвили заявил, что уходит с поста председателя "Грузинской мечты" и из политики вообще.

Отставка Гарибашвили с поста премьера в 2024 году могла быть связана со слухами о его дорогостоящих приобретениях, несовместимых с официальными доходами главы правительства, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. В грузинских медиа неоднократно поднимался вопрос о происхождении дорогостоящего имущества Гарибашвили и его родных: в частности, о коллекции незадекларированных дорогих часов, дизайнерских нарядов и украшений его супруги, об отправке сына на учебу в США правительственным самолетом.

11 апреля 2024 года оппозиционные депутаты парламента собрали необходимое количество подписей для создания временной следственной комиссии для изучения законности происхождения имущества Гарибашвили.