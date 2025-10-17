Прошли обыски у бывших высокопоставленных чиновников в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обыски прошли в домах бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, бывшего главы службы государственной безопасности Григола Лилуашвили и бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе.

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит с поста председателя "Грузинской мечты" и политики вообще, но не исключил, что однажды примет решение вернуться. В середине сентября Великобритания ввела санкции против бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе, посчитав, что он поддерживает военную операцию России на Украине.

Следственные мероприятия проводились с 10 утра на 22 разных локациях в масштабах страны. В них также участвовали сотрудники антикоррупционного агентства Службы Государственной безопасности, сообщил сегодня на брифинге генеральный прокурор Георгий Гваракидзе.

Были изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма денег. Гваракидзе не уточнил, по каким делам проходят бывшие высокопоставленные чиновники и в каком статусе, информирует издание Newsgeorgia.

"В рамках совместного мероприятия были проведены обыски в квартирах и домах бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, бывшего главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе и восьми связанных с ними лиц", - заявил на брифинге Георгий Гваракидзе, передает телеканал TV Pirveli.

"По указанным делам активно проводятся следственные, процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия. Мы будем периодически предоставлять общественности дополнительную информацию о ходе и результатах расследования", - уточнил генеральный прокурор.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на серию обысков. "Преследование гражданского общества режимом равносильно его собственному самоуничтожению: сегодня прошли обыски в частных домах бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили и генерального прокурора Отара Парцхаладзе", - пишет Саломе Зурабишвили в социальной сети Х*.