×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:56, 17 октября 2025

Прошли обыски у бывших высокопоставленных чиновников в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обыски прошли в домах бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, бывшего главы службы государственной безопасности Григола Лилуашвили и бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе. 

Как писал "Кавказский узел", в конце апреля Ираклий Гарибашвили заявил, что уходит с поста председателя "Грузинской мечты" и политики вообще, но не исключил, что однажды примет решение вернуться. В середине сентября Великобритания ввела санкции против бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе, посчитав, что он поддерживает военную операцию России на Украине.

Следственные мероприятия проводились с 10 утра на 22 разных локациях в масштабах страны. В них также участвовали сотрудники антикоррупционного агентства Службы Государственной безопасности, сообщил сегодня на брифинге генеральный прокурор Георгий Гваракидзе.

Были изъяты различные электронные устройства, документация и крупная сумма денег. Гваракидзе не уточнил, по каким делам проходят бывшие высокопоставленные чиновники и в каком статусе, информирует издание Newsgeorgia.

"В рамках совместного мероприятия были проведены обыски в квартирах и домах бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, бывшего главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили, бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе и восьми связанных с ними лиц", - заявил на брифинге Георгий Гваракидзе, передает телеканал TV Pirveli.

"По указанным делам активно проводятся следственные, процессуальные и оперативно-розыскные мероприятия. Мы будем периодически предоставлять общественности дополнительную информацию о ходе и результатах расследования", - уточнил генеральный прокурор.

Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на серию обысков. "Преследование гражданского общества режимом равносильно его собственному самоуничтожению: сегодня прошли обыски в частных домах бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили и генерального прокурора Отара Парцхаладзе", - пишет Саломе Зурабишвили в социальной сети Х*.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:43, 17 октября 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
19:46, 17 октября 2025
Задержан подозреваемый в организации убийства двух пасторов в СКФО
19:05, 17 октября 2025
Эвакуированный из Китая мальчик умер в Дагестане
18:11, 17 октября 2025
Житель Дагестана оштрафован за призывы к терроризму
17:40, 17 октября 2025
Военнослужащий осужден в Нальчике за длительное отсутствие в части
16:30, 17 октября 2025
Боец из Ингушетии убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
21:25, 17 октября 2025
Студенты в Тбилиси анонсировали акцию у Минобразования
Проспект Руставели перекрыт протестующими. Фото: Keto Mikadze / Publika
21:58, 16 октября 2025
Протестующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели в 323-й день подряд
Акция протеста в Тбилиси. Декабрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
19:12, 16 октября 2025
Парламент Грузии ужесточил наказание за участие в протестах
Elina Valtonen during a protest. Photo: https://1tv.ge/
12:50, 16 октября 2025
МВД Грузии оштрафовало главу ОБСЕ за участие в протестах
Акция протеста на проспекте Руставели. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 15.10.25, https://www.interpressnews.ge/ka/article/851941-rustavelis-gamzirze-saprotesto-akcia-mimdinareobs
23:58, 15 октября 2025
Протесты в Тбилиси продолжились на фоне стремления властей Грузии запретить оппозицию
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в 2025 году

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Плакат участника пикета против пыток. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=ixWMh8DMok4 Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Сбежавшая девушка из Чечни. Фото: https://t.me/chebykind/2388
17 октября 2025, 19:30
Сбежавшая из Чечни девушка пропала в Армении

Участники конфликта в луганском бассейне. Июль 2025 г. Скриншот видео: Telegram-канал Максима Дивнича
17 октября 2025, 17:27
Военный из Чечни обвинил Дивнича в оскорблении по национальному признаку

Дмитрий Новиков. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=O5QdlXILj84
17 октября 2025, 14:35
Сочинский судья Новиков вышел по УДО после показаний на Момотова

Джахад Бабакишизаде. Фото: https://operativtv.com/nardaran-mhbusunun-cza-ckdiyi-mussis-dyisdirilib.html
17 октября 2025, 12:52
Осужденный азербайджанский активист добился выполнения требований после голодовки 

«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Показать больше