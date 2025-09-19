×

Лента новостей
17:59, 19 сентября 2025

Лондон ввел санкции против бывшего генпрокурора Грузии Парцхаладзе и бизнесмена Васадзе

Леван Васадзе (слева) и Отар Парцхаладзе. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://ru.netgazeti.ge/ Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=603&v=UyYk1GotQYg

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Великобритания ввела санкции против экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе и бизнесмена Левана Васадзе, посчитав, что они поддерживают военную операцію России в Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2023 года тогдашний президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о лишении гражданства Грузии Отара Парцхладзе, против которого Минфин США ввел санкции из-за связей с Россией. 

Парцхаладзе ранее обвинялся в коррупции, был участником нескольких крупных скандалов, а после введения санкций успел переоформить грузинскую недвижимость на сына, в том числе персональную церковь, говорится в справке "Кавказского узла" "Криминальное прошлое и связи с ФСБ: за что попал под санкции бывший генпрокурор Грузии".

Бывшему генпрокурору Грузии Отару Парцхаладзе и бизнесмену Левана Васадзе запрещен въезд на территорию Великобритании, их счета в британских банках в случае обнаружения будут заморожены. "Санкции вводятся на фоне усиления влияния России в Грузии и усиливают давление на международную сеть поддержки России.  По мере ослабления военных возможностей России Кремль все чаще обращается за помощью к своим доверенным лицам в третьих странах для поддержки своих военных и пропагандистских операций, в том числе в Грузии",  - подчеркивается в  заявлении МИД Великобритании. 

"Грузинский политик и медиамагнат Леван Васадзе подвергся преследованиям за использование своих платформ для распространения пророссийской дезинформации. Бизнесмен Отар Парцхаладзе имеет обширные связи с Россией и высшим руководством партии "Грузинская мечта", — подчеркивает МИД Великобритании в документе размещенном на сайте правительства страны. 

Отмечается, что под санкции попали также два нефтяных танкера, перевозивших российскую нефть в грузинский порт Батуми. «Они входили в состав так называемого «теневого флота»,.. (используемого) Кремлём в отчаянной попытке сохранить доходы от энергетики, являющиеся основным источником финансирования (военной операции) на Украине", - подчеркнул МИД. Этим судам теперь будет запрещено заходить в порты страны и будет отказано в доступе к британскому судовому реестру".

"Грузинская мечта" использует инспирированные Кремлем законы, подавляет гражданское общество и бросает в тюрьмы оппозиционных политиков. Мы отрезаем еще один спасательный круг, преследуя и сдерживая тех в Грузии, кто оказывает поддержку (действиям) Путина на Украине", - резюмировал глава британского МИД Стивен Доути.

Отметим, что Леван Васадзе является владельцем 13,6% ООО "Пет Ритейл" (основное юрлицо сети зоомагазинов "Бетховен"). Также он является основателем и гендиректором инвестфонда Prometheus Capital Partners (ООО "Прометеус Капитал"). На российском рынке Васадзе известне как топ-менеджер АФК "Система", где он работал с конца 1990-х годов на различных должностях, включая пост первого вице-президента и куратора стратегии. В 2024 и 2025 годах Васадзе номинировался в совет директоров корпорации (итоги голосования по составу совета "Система" не раскрывала). В 2006-2007 годах он возглавлял страховщика "Росно", сообщает "Интерфакс".

Напомним, что 11 июня Великобритания объявила о прекращении финансирования проектов, направленные на поддержку прозрачности и конкурентоспособности муниципальных выборов в Грузии, из-за новых законодательных регуляций в сфере иностранных грантов, принятых по инициативе "Грузинской мечты". 

В апреле официальный Лондон ввел санкции против судей Левана Мурусидзе и Михаила Чинчаладзе, которые уже более двух лет находятся под американскими санкциями. 

Гласность помогает решить проблемы
