05:11, 23 октября 2025

СГБ Грузии заявила о признательных показаниях Ираклия Гарибашвили

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ираклий Гарибашвили 22 октября был допрошен Антикоррупционным агентством Службы государственной безопасности и признался, что на протяжении нескольких лет получал незаконные доходы.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября прошли обыски в домах бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, бывшего главы службы государственной безопасности Григола Лилуашвили и бывшего генерального прокурора Отара Парцхаладзе. 

По уголовным делам проводятся интенсивные, комплексные оперативно-следственные действия, в связи с которыми в последние дни были проведены обыски в различных местах, в том числе в жилых квартирах бывших высокопоставленных политических деятелей и связанных с ними лиц, сообщил на специальном брифинге директор Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии Эмзар Гагнидзе, сообщает телекомпания TV Pirveli.

"Кроме того, хотим проинформировать общественность, что сегодня бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили был допрошен Антикоррупционным агентством Службы государственной безопасности Грузии, который полностью сотрудничал со следствием и признался в получении незаконных доходов на протяжении многих лет", - сообщил Эмзар Гагнидзе.

"Соответственно, в течение ближайших дней следствие на основании имеющихся и полученных дополнительных доказательств рассмотрит вопрос о квалификации его действий и избрании в отношении него меры пресечения, о чем также будет доведено до сведения общественности", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на серию обысков. "Преследование гражданского общества режимом равносильно его собственному самоуничтожению: сегодня прошли обыски в частных домах бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, главы Службы государственной безопасности Григола Лилуашвили и генерального прокурора Отара Парцхаладзе", - написала Саломе Зурабишвили в социальной сети Х*.

Автор: Кавказский узел

