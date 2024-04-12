Оппозиция потребовала выяснить происхождение дорогостоящих активов Гарибашвили

12 апреля 2024, 06:14

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Грузинская оппозиция инициировала создание временной следственной комиссии в парламенте для изучения имущественного положения бывшего премьер-министра страны, ныне главы правящей партии Ираклия Гарибашвили.

Как писал "Кавказский узел", 29 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о своей отставке. 1 февраля он был избран председателем партии "Грузинская мечта", сменив на этом посту Ираклия Кобахидзе, который, в свою очередь, возглавил правительство страны с 9 февраля. Отставка Гарибашвили с поста премьера на фоне предстоящих парламентских выборов может быть связана со слухами о его дорогостоящих приобретениях, несовместимых с официальными доходами главы правительства, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Ираклий Гарибашвили дважды занимал пост премьер-министра, и во время первой каденции против него выдвигались обвинения в коррупции. Последней отставке Гарибашвили предшествовали журналистские расследования о его дорогостоящих приобретениях, а также скандал в связи с рейсом правительственного самолета, на котором премьер отправился провожать сына в один из американских университетов.

Оппозиционные депутаты парламента собрали необходимое для ссоздания временной следственной комиссии количество подписей с целью изучить законность происхождения имущества предселателя правящей партии «Грузинская мечта – Демократическое движение» Ираклия Гарибашвили.

Требование изучить происхождение активов семьи Гарибашвили необходимо для соблюдения принципа прозрачности доходов правительства и членов их семей, отметил депутат, лидер партии «Граждане» Александр Элисашвили.

«Ираклий Гарибашвили - символ коррумпированной власти, беззакония, произвола и присвоения народных средств. В парламенте не говорят о том, что беспокоит народ - откуда Гарибашвили и его семья получили такое имущество. Они обогатились за счет народа и отправляют своих детей за границу чартерным рейсом правительственного самолета. На какие средства живет его сын в Филадельфии? Эти данные грузинскому народу абсолютно не известны», - заявила депутат Тамар Кордзая на брифинге 11 апреля, который транслировался в эфире телекомпании «Мтавари архи».

В грузинских медиа неоднократно поднимался вопрос о происхождении дорогостоящего имущества Гарибашвили и его родных: в частности, о коллекции дорогих часов, которая не была задекларирована, а также дизайнерских нарядов и аксессуаров его супруги. Комментируя скандал с отправкой сына на учебу в США правительственным самолетом, Гарибашвили заявил, что средства на чартерный рейс выделил его отец - пенсионер, в чьей собственности также находятся значительные активы, что то стало поводом для нового журналистского расследования. Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» внесла Гарибашвили в список возможных коррумпированных чиновников на высоком уровне.

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе обратил внимание, что оппозиция начала новый раунд политической борьбы с «Грузинской мечтой» в ответ на требование правящей партии обеспечить прозрачность доходов неправительственного сектора. При этом он выразил сомнения, что правящая партия допустит создание такой комиссии в парламенте.

«Когда власти говорят о прозрачности, эту прозрачность должны показать и представители властей, а этого нет. Существование такой следственной комиссии, изучающей доходы чиновников, обязательно. Премьер-министр должен подавать пример населению, а возникает много вопросов: в одном из интервью Гарибашвили говорил, что ему подарили тысячу долларов для поездки во Францию, где он параллельно с учебой работал официантом. Через несколько лет после этого Гарибашвили заявляет, что его семья всегда была очень богатой, особенно его отец», - сказал Читадзе корреспонденту “Кавказского узла”.

Как информировал "Кавказский узел", "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. Депутаты и представители НПО назвали эту инициативу угрозой евроатлантической перспективе страны. 9 апреля в Тбилиси прошла массовая акция протеста против этого закона.

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