Суд арестовал владельца квеста в Махачкале

05 августа 2024, 03:36

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По ходатайству следствия суд в Махачкале арестовал до 21 сентября владельца квеста, при пожаре в котором погибли две девушки.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля силовики задержали в Махачкале 18-летнего аниматора, проводившего квест в помещении развлекательного заведения, где во время пожара погибли две посетительницы, 24 июля он был арестован. В тот же день следствие отчиталось о задержании второго аниматора. 25 июля следствие продлило срок его задержания на 72 часа, на следующий день несовершеннолетний аниматор был арестован. 31 июля был задержан и владелец квеста.

Две девушки погибли и один молодой человек пострадал при пожаре в квест-комнате в Махачкале, куда они пришли для участия в игре. По данным источников, квест-комната принадлежала КВНщику из сборной Дагестана Гусейну Ибрагимову. Инцидент вызвал резонанс в Дагестане. В республике соблюдение правил безопасности в сфере развлечений остается на низком уровне, указали ранее местные жители в соцсети, комментируя происшествие.

Владелец квеста в Махачкале, где во время пожара погибли две посетительницы, заключен под стражу, он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет 4 августа Следственной управление Следственного комиетта России по республике Дагестан в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, по ходатайству следователя владелец квеста арестован до 21 сентября 2024 года, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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