Квест-комната в Махачкале, где был пожар. 22 июля 2024 г. Скриншот видео Следственного комитета РФ

31 июля 2024, 21:14

Владелец квеста в Махачкале задержан по делу о гибели двух человек

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владелец махачкалинского квеста, при пожаре в котором погибли две девушки, задержан, следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля силовики задержали в Махачкале 18-летнего аниматора, проводившего квест в помещении развлекательного заведения, где во время пожара погибли две посетительницы, 24 июля он был арестован. В тот же день следствие отчиталось о задержании второго аниматора. 25 июля следствие продлило срок его задержания на 72 часа, на следующий день несовершеннолетний аниматор был арестован.

Две девушки погибли и один молодой человек пострадал при пожаре в квест-комнате в Махачкале, куда они пришли для участия в игре. По данным источников, квест-комната принадлежала КВНщику из сборной Дагестана Гусейну Ибрагимову. Инцидент вызвал резонанс в Дагестане. В республике соблюдение правил безопасности в сфере развлечений остается на низком уровне, указали ранее местные жители в соцсети, комментируя происшествие.

По подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к смерти двух человек (часть  3 статьи 238 УК РФ) по делу о пожаре в квест-комнате в Махачкале задержан ее владелец – 33-летний местный житель, сообщило сегодня следственное управление Следкома России по Дагестану.

"Он допрошен в качестве подозреваемого, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Имя задержанного владельца в сообщении следствия не приведено. По данным из открытых источников, Гусейну Ибрагимову 33 года.

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Примечание:

"Аниматор квест-комнаты задержан после гибели двух девушек в Махачкале", "Сельчане подключились к тушению природного пожара в Дагестане", "Проблема утилизации отходов в Дагестане встревожила аналитиков".

Автор: "Кавказский узел"

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