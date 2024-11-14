Завершено следствие по делу о гибели посетительниц квеста в Махачкале

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Владельцу и двум сотрудникам махачкалинской квест-комнаты "Дом ужасов", где летом погибли две девушки, предъявлено окончательное обвинение.

Как писал "Кавказский узел", 22 июля силовики задержали в Махачкале 18-летнего аниматора, проводившего квест в помещении развлекательного заведения, где во время пожара погибли две посетительницы, 24 июля он был арестован. В тот же день следствие отчиталось о задержании второго аниматора, несовершеннолетнего, его также отправили под арест. 31 июля был задержан и владелец квеста, 4 августа его арестовали. В сентябре стало известно, что всех троих обвиняемых перевели под домашний арест.

Две девушки погибли и один молодой человек пострадал при пожаре в квест-комнате в Махачкале, куда они пришли для участия в игре. По данным источников, квест-комната принадлежала КВНщику из сборной Дагестана Гусейну Ибрагимову. Инцидент вызвал резонанс в Дагестане. В республике соблюдение правил безопасности в сфере развлечений остается на низком уровне, указали ранее местные жители в соцсети, комментируя происшествие.

Владельцу квест-комнаты в Махачкале и двум аниматорам предъявлено окончательное обвинение по делу о пожаре ночью 22 июля, следствие по делу окончено, сообщил 13 ноября Следком по Дагестану.

Согласно версии следствия, ночью 22 июля аниматоры квест-игры использовали во время одного из сеансов легковоспламеняющуюся жидкость, что привело к возгоранию. Трое участников игры, две девушки и молодой человек, получили обширные ожоги, обе девушки позднее умерли в больнице, говорится в сообщении официального телеграм-канала ведомства.

Все трое обвиняются в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух людей по неосторожности (часть 3 статьи 238 УК России). Эта статья предусматривает до десяти лет лишения свободы либо до пяти лет принудительных работ.

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