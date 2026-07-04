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Кавказский узел

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18:01, 4 июля 2026

Качество песка на анапском пляже обеспокоило пользователей Telegram

Состояние песка на пляже "Кавказ".Скриншот фото из Telegram-канала Юрия Озаровского от 04.07.26, https://t.me/MoreOz/128064?single.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пляже «Кавказ», где недавно завершена отсыпка новым песком, сильные волны обнажают похожие на обломки бетона твердые куски.

Как писал "Кавказский узел", 11 пляжей Анапы проходят экспертизу после отсыпки песка, на 75 пляжах разрешены отдых и купание. Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил песок на пляжах Анапы и Таиланда, а заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко сравнил пляжи Анапы и Лазурного побережья. Пользователи Telegram усомнились, что отсыпка новым песком пляжей Анапы действительно нужна, а продолжение работ в разгар курортного сезона вызвало их недовольство.

Активистов обеспокоило, что качество песка, которым засыпают пляжи Анапы, разительно отличается от песка дюн. Это способно разрушить репутацию города как курорта, считают активисты. Новый песок после дождя затвердевает, а в воде превращается во взвесь, указали пользователи Telegram.

Блогер Юрий Озаровский опубликовал жалобу на качество песка на пляже "Кавказ", которую прислала ему подписчица по имени Лариса. 

"Волной песок размывает, остаются вот такие куски… Их очень много! Когда идешь по новому песку, зачастую больно наступать…" - написала она.

Это сообщение набрало восемь комментариев. "Год назад на пляже "Кавказ" было всё отлично: чистый песок, чистое море с огромным количеством живности без намека на мазут", - прокомментировала Марина***.

"Вместо кварцевого завезли это <...>, с глиной, от которой вонь стоит! Просто фу, а не пляжи стали", - пишет Ольга.

"Убили золотые пески Анапы", - возмутился Danny Trejo.

Туристы на пляже "Кавказ". Скриншот фото из Telegram-канала "Маковозовы" от 04.07.26, https://t.me/makovozovy/63397Блогер Андрей Маковозов 3 июля сообщал, что на пляже "Кавказ" "буквально несколько дней назад завершили отсыпку и вовсю идёт установка пляжной инфраструктуры", при этом людей на пляже очень много, пляж "переполнен туристами".

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

5 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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