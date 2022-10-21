Решение суда в пользу жителей Полтавской ободрило противников свалки

21 октября 2022, 09:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Признание судом нарушений в работе мусорного полигона в станице Полтавской стало маленькой победой в борьбе против свалки, заявили активисты. Созданная в этом году экологическая организация "Зеленая станица" стала участником процесса по иску о закрытии полигона.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября прокуратура Кубани сообщила, что Красноармейский райсуд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал ООО Многопрофильное предприятие «ЖКХ» Красноармейского района обеспечить системой отвода биогаза полигон отходов в станице Полтавской и разместить там дренажную систему и локальные очистные сооружения. Кроме того, суд обязал компанию "разработать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, обеспечить технологический цикл по изоляции отходов, а также устранить иные нарушения".

Жители станицы Полтавская в Красноармейском районе жалуются на проблемы с экологией из-за мусорного полигона, куда свозятся бытовые отходы из других районов и создали общественный совет "Против свалки в Полтавской". 5 сентября протестующие станичники перекрыли дорогу мусоровозам. Администрация района направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон, сообщил 8 сентября глава муниципалитета Юрий Васин.

Общественная организация «Зеленая станица» стала полноправным участником двух процессов по искам прокуратуры и муниципалитета. Первый иск был удовлетворен судом 7 октября, второй рассматривается в Арбитражном суде, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" активистка движения «Полтавская против свалки» Наталья Гаряева.

По ее словам, по ходатайству «Зеленой станицы» Арбитражный суд признал эту общественную организацию третьим лицом и отложил процесс на 2 ноября, обязав истца уточнить предмет и основание иска, а «Зеленую станицу» - отзыв на иск.

"Члены движения объединили свои усилия с общественной организацией «Зеленая станица», которая также была создана, чтобы бороться за экологию. Ввиду того, что члены движения как физические лица были лишены возможности участвовать в судах и отстаивать свои права, то эту миссию взяла на себя официально зарегистрированная общественная организация «Зеленая станица», которой суды не смогли отказать в участии в процессе. Это большой прорыв, что общественность может не просто пассивно ждать, что решит суд, но и участвовать в этом процессе и защищать свои экологические права", - сказала Наталья Гаряева.

Один из трех учредителей и председатель автономной некоммерческой экологической организации «Зеленаяй станица», - депутат совета Полтавского сельского поселения Антон Иголкин. Он сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что основоположником организации был Андрей Гаряев, умерший 5 октября. В частности, Гаряев работал над уставом организации, которая официально была зарегистрирована 22 апреля 2022 года, рассказал Иголкин.

"Целью открытия организации послужила именно опасная для людей экологическая катастрофа, которая развернулась в связи с открытием данной свалки на рисовых полях и отравления ею почв, воды, воздуха, а также […] бездействие властей, к которым жители станицы обращались за помощью с 2020 года", - сказал депутат.

По его словам, в планах организации, в частности, информационная работа с людьми. "Например, в детских садах проводить эко-утренники для разъяснения необходимости раздельного сбора мусора и прививания экологической этики. Работа со школами и активизация процессов сбора батареек, крышек, макулатуры… Эко-выставки типа поделок из мусора, вторая жизнь старым вещам", - рассказал Антон Иголкин.

Но на первом этапе Антон Иголкин как председатель организации считает необходимым ее участие в судах по искам прокуратуры и администрации к арендаторам свалки в Полтавской.

По словам второго соучредителя организации Сергея Сальникова, отстаивать права жителей Полтавской в судах помогает сотрудник юридического агентства «Илекс групп» Денис Приймак. Объединение людей в общественное движение и регистрация общественной организации «Зеленая станица» заставили власти считаться с мнением станичников, считает Приймак.

"Мы считаем, что это продвижение вперед: что иск был подан прокуратурой, что он был выигран, и что мы стали участниками процесса. Однако рано говорить пока о полной победе, потому что ответчик заявил о своем праве на обжалование этого решения. Решение по иску прокурора было вынесено 7 октября. Закон на его обжалование отводит месяц. У ответчика есть срок до 7 ноября, чтобы подать жалобу. Рассмотрение дела может затянуться еще на полгода: как показывает практика, судебная волокита - это существующая реальность. Ответчик понимает, что за это время он может свозить еще массу мусора […] не делая фактически ничего из того, что предписал ему суд", - сказал Денис Приймак корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист пояснил, что лично побывал на месте свалки и "ужаснулся катастрофической ситуации" там. По его словам, на территории Краснодарского края нет полигонов, отвечающих требованиям законодательства. Он пояснил, что закон предписывает обустраивать полигоны на толстом слое бетонной площадки с поднятыми краями и огораживать их сеткой, чтобы мусор не разлетался. Мусор должен сортироваться, должны быть установлены специальные трубы для вывода газов, а также фильтры для очистки грязных вод. На существующей свалке в Полтавской ничего подобного нет, констатировал Денис Приймак.

Требование суда уточнить предмет иска администрации, подписанного главой района Юрием Васиным, юрист пояснил тем, что исковое требование «закрыть свалку» не может быть удовлетворено с такой формулировкой. "Судья, которая ведет процесс, сразу поняла, что иск составлен безграмотно, и обязала сторону истца привести его в соответствие с законом. А нас судья признала третьими лицами и назначила суд на 2 ноября", - сказал Приймак.

В иске, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла», глава района действительно просит суд "обязать ответчика закрыть полигон твердых коммунальных отходов, принадлежащий ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района".

В определении судьи арбитражного суда от 10 октября, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла», сказано, что заседание отложено до 10.40 мск 2 ноября, а истцу следует до 1 ноября "уточнить предмет и основание иска".

Напомним, дорога на свалку проходит через все улицы станицы Полтавской, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.