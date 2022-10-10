Станичники рассказали о роли Андрея Гаряева в борьбе против свалки в Полтавской

10 октября 2022, 03:01

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Андрей Гяраев был лидером активистов, протестующих против свалки в станице Полтавской, после его смерти местные жители намерены еще активнее бороться против мусорного полигона.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября один из активистов движения «Полтавская против свалки» Андрей Гаряев был найден мертвым во дворе собственного дома в станице Марьянской, сообщил блогер и журналист Игорь Щербацкий. По его данным, Гаряев покончил с собой, а ранее суд назначил многомиллионный штраф компании «Камавторесурс», гендиректором которой был Андрей Гаряев. Противники свалки связали смерть Гаряева с протестами против свалки и давлением властей.

Активисты и жители станицы Полтавской много месяцев протестуют против работы мусорного полигона. В частности, 5 сентября они перекрыли дорогу мусоровозам. Администрация Красноармейского района направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон, сообщил 8 сентября глава района Юрий Васин.

Жители станицы Полтавской посетили 8 октября похороны Андрея Гаряева. По данным самих участников, на кладбище пришли около тысячи человек.

Местная жительница Людмила Гришкова рассказала 9 октября корреспонденту "Кавказского узла", что именно Андрей Гаряев помог установить на улицах Лиманная, Ленина, Кирпичная и Тельмана, по которым круглосуточно ездили мусоровозы, знаки, запрещающие их движение с 20.00 до 08.00 мск. "Однако в день гибели Андрея движение мусоровозов, как нарочно, активировали. Районное руководство даже смерть нашего активиста не остановила. Наоборот. Никто из них не пришел на похороны 8 октября и не выразил свое соболезнование родным и близким", - рассказала она.

По ее словам, чиновники "травили Андрея Гаряева в соцсетях, отняли его многолетний бизнес".

"Уже далеко за полночь, а несколько десятков большегрузов уже пронеслись по жилым кварталам нашей станицы, сотрясая более ста домов, где живет не менее полутысячи человек. И вот так полтысячи человек не спят уже более года. Наши дома и окна покрыты жуткой пылью, поменяли цвет даже заборы и деревья, от вони люди задыхаются. Не помогают даже закрытые плотно окна. Когда Андрей был жив, он организовывал вызовы полиции, показывал на знаки, запрещающие движение. Это была его каждодневная работа по защите прав станичников», - рассказала женщина.

По словам Гришковой, в инициативную группу "Полтавская против свалки" она вступила примерно девять месяцев назад. "Лидером нашей группы стал Андрей Гаряев. Вот тогда я смогла узнать его, как человека. Он был очень успешный и крупный предприниматель, который много лет вел бизнес и начал его сам с нуля. У него было все, но он был с нами и как мы все", - рассказала она.

По ее словам, Гаряев смог объединить противников свалки. "Он внушил нам всем веру в себя и в то, что мы сами можем и должны решать наши вопросы, не бояться чиновников <...> Он помогал бабушкам в интернате, детям в детском садике. Он помогал всем, кто к нему обращался. Известность нашего движения против свалки, которое стало головной болью чиновников, за всё это мы благодарны Андрею", - рассказала Гришкова.

Сергей Сальников рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что познакомился с Гаряевым около года назад, и поводом для знакомства также стала борьба против свалки. "На первом же собрании он единогласно был утвержден на должность председателя общественного совета. Он сразу активно включился в работу. Заседания общественного совета проходили в режиме деловых обсуждений и часто длились не менее двух часов. Это время пролетало незаметно, так как работа была организована в режиме живого диалога со всеми участниками рабочей группы", - рассказал он.

По мнению Сальникова, Гаряев осознавал, что вступал в конфликт с системой, протестуя против свалки. "Я уверен, что он отчетливо понимал, под какой удар подставляет себя и дело всей жизни", - отметил он.



Создатель и администратор Telegram-канала "Полтавская против свалки" Марина Сказка также рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что Гаряев постоянно помогал станичникам. "Спрашивал, нужны ли какие-то лекарства, какую-то помощь оказать. Всегда участвовал во всех проблемах. Он кропотливо собирал сведения по поводу свалки, по поводу фильтрата и утечек, изучал и фиксировал нарушения закона, в группе рассказывал о своих выводах и предоставлял документы. Он финансово помогал нам бороться за экологию станицы. Среди нас много людей не богатых, не способных оплатить услуги адвокатов, либо штрафы и другие расходы", - отметила она.

По словам Сказки, смерть Гаряева объединила станичников еще сильнее. "После его гибели и похорон люди пребывают еще в трауре, но мы намерены бороться, как и он, до конца, потому что у нас нет другого пути. Чиновники нам его не оставили: либо мы выживем и добьемся закрытия свалки, либо эта свалка проглотит нас», - резюмировала она.

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