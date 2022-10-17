Суд признал нарушения на мусорном полигоне в Полтавской

17 октября 2022, 18:01

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Суд по иску прокуратуры обязал компанию, обслуживающую мусорный полигон в станице Полтавской, установить там очистные сооружения и исправить другие нарушения, против которых протестуют местные жители.

Как писал "Кавказский узел", жители станицы Полтавская в Красноармейском районе жалуются на проблемы с экологией из-за мусорного полигона, куда свозятся бытовые отходы из других районов и создали общественный совет "Против свалки в Полтавской". 5 сентября протестующие станичники перекрыли дорогу мусоровозам. Администрация района направила в суд иск с требованием закрыть мусорный полигон, сообщил 8 сентября глава муниципалитета Юрий Васин.

Дорога на свалку проходит через все улицы станицы, по обеим сторонам которых расположены частные дома, находящиеся от дороги в 5-10 метрах. Круглосуточно по этим улицам ездят мусоровозы с прицепами, которые нарушают покой жителей, хотя власти обещали сделать объездную дорогу и даже установили запретные знаки на движение крупногабаритных машин, рассказал ранее местный активист Сергей Сальников. Работа полигона организована с нарушениями, указали юрист Юрий Васканьянц и эколог Евгений Витишко.

Красноармейский райсуд полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры и обязал ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района обеспечить полигон отходов в станице Полтавской системой отвода биогаза, разместить дренажную систему и локальные очистные сооружения, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края.

Кроме того, суд по иску прокуратуры обязал компанию "разработать нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, обеспечить технологический цикл по изоляции отходов, а также устранить иные нарушения", говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

Ранее прокуратура района провела проверку соблюдения на полигоне требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства и направила предприятию представления, которые были удовлетворены.

"Вместе с тем меры, принятые во исполнение актов прокурорского реагирования, являлись недостаточными, в связи с чем прокурор района направил исковое заявление в суд", - поясняется в публикации. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры, отмечается в сообщении.

Представители многопрофильного предприятия в суде не признали исковые требования. Ответчик заявил, что их выполнение необязательно для объектов, построенных до вступления в силу регулирующего законодательства, пишет сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Администратор Telegram-канала "Полтавская против свалки", в котором освещаются события вокруг борьбы активистов против мусорного полигона, сделал репост публикации краевой прокуратуры, не дополнив ее другой информацией.

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