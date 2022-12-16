16 декабря 2022, 05:26

Главы трех регионов юга России попали под санкции США

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Губернаторы Ростовской и Волгоградской областей Василий Голубев и Андрей Бочаров, а также глава Ставрополья Владимир Владимиров, включены в санкционный список Минфина США.

Как сообщал "Кавказский узел", с 30 ноября главы Дагестана, Ингушетии, Калмыкии и губернаторы Краснодарского края и Ростовской области внесены в санкционный список Великобритании в связи с военной операцией на Украине.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США расширило санкции против российских официальных лиц, распространив их на губернаторов 29 регионов России.

Среди них оказались главы трех регионов юга России: губернатор Ростовской области Василий Голубев, который менее месяца назад попал под британские санкции, а также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, которые были внесены в британский санкционный список еще в июле.

Также в санкционный список США включен бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко, отмечает 15 декабря издание "Кавказ.Реалии"*.

Алексеенко возглавлял мэрию Краснодара до середины августа. Пробыв на этом посту девять месяцев, он уволился по собственному желанию в связи с переходом на другую должность. 19 августа стало известно, что Алексеенко назначен председателем совета министров в военно-гражданской администрации Харьковской области.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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