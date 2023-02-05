Суд признал длительное отключение горячей воды в Ростове-на-Дону нарушением прав горожан

05 февраля 2023, 01:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Долгое отсутствие горячей воды в более чем 400 домах Ростова-на-Дону летом 2022 года является нарушением прав граждан на достойную жизнь, решил суд, который обязал городские власти улучшить содержание 83 объектов теплоснабжения и сделать документацию на 60 бесхозных теплосетей.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 июля 2022 года губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил в короткие сроки решить проблему с двухмесячным отсутствием подачи горячей воды жителям 200 многоквартирных домов в Ростове-на-Дону. Ростовчане в комментариях в соцсети "ВКонтакте" тогда отметили, что проблема повторяется регулярно, а чиновники не предприняли мер, чтобы не допустить масштабной аварии. 19 июня Голубев извинился перед ростовчанами за долгое отсутствие горячей воды. Возобновилась подача горячей воды в конце июля.

Ленинский районный суд признал администрацию Ростова-на-Дону ответственной за нарушение прав горожан на комфортную жизнь в связи с длительным отсутствием горячей воды летом 2022 года, пишет 4 февраля 1rnd.ru.

Иск к мэрии подала прокуратура Ростова-на-Дону. В нем говорится, что горячей воды долгое время не было в 450 домах. Ведомство считает, что таким образом были нарушены права граждан на достойную жизнь. Так как проверка выявила, что причиной отключений стали многочисленные порывы, прокуратура сочла, что связано это с отсутствием контроля со стороны мэрии. При этом в иске ведомства также отмечается, что департамент ЖКХ города и курирующий его заместитель главы "самоустранились от возложенных на них функций" по содержанию объектов инфраструктуры, "что подтверждается обширной перепиской между отраслевыми органами Ростова-на-Дону, которая продолжалась более 5 лет".

Суд обязал мэрию улучшить содержание 83 муниципальных объектов теплоснабжения, а также сделать документацию на 60 бесхозных теплосетей. В решении суда, опубликованном 4 февраля, приводятся оба списка объектов. Также в нем отмечается, что "учитывая социальную значимость данных сетей как источника ресурсоснабжения для граждан, доводы иска об обязанности ответчиков организовать мероприятия по обеспечению содержания и технического обслуживания объектов тепло- и газоснабжения являются обоснованными".

Впрочем, решение суда уже было оспорено в апелляционном порядке. В карточке на сайте суда указано, что его оспорили два ответчика (администрация Ростова-на-Дону и департамент ЖКХ и энергетики Ростова-на-Дону) и четыре "третьих лица" (всего в деле их десять).

Напомним, ростовчане регулярно жалуются на качество коммунальных услуг. Так, 21 февраля 2022 года они указали, что в дома на некоторых улицах города несколько дней подавалась грязная вода, непригодная как для питья, так и для использования в быту.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.