Власти призвали дончан не паниковать после серии взрывов

04 января 2023, 01:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Ростова-на-Дону сообщили о звуках, похожих на взрывы, и вспышках в небе. Местные власти призвали не поддаваться панике, заявив, что ситуация под контролем.

Вечером 3 января жители Ростова-на-Дону, а также близлежащих населенных пунктов сообщили про громкие звуки в небе, похожие на взрывы.

Два или три громких хлопка прозвучало над городом примерно в 22.10 мск. Пользователи различных каналов в Telegram отметили, что слышали взрывы, находясь в разных районах города, а также неподалеку от него. "С хлопками, я на Северном слышал 3 раза с промежутками 2 минуты по 2 хлопка, между которыми у секунда была", - пишет в телеграм-канале "Ростов Главный" Maksim.

"На Чкаловском слышно было", - отметил Валерий.

"В Ленинакане (хутор в Мясниковском районе Ростовской области - прим. "Кавказского узла") сильный грохот, ну очень близко было, жутко... Страшно представить, как люди на Донбассе так живут", - пишет Юлия.

"Отчетливо громкие звуки, которые прогремели как минимум дважды, слышали жители Западного, Суворовского и Северного, а также Мясниковского района", - написал Kostovskiy Egor.

"Я в Аксае, было слышно хорошо", - сообщила Ульянка.

В комментарии к одному из видео в telegram-канале "Ростов Главный" отмечается, что ракеты из-под Ростова взлетели и поразили цели - было слышно и видно взрывы в небе, а потом на землю упали осколки".

Ситуацию прокомментировал губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Ситуация в Ростовской области остается стабильной, находится под контролем. Прошу всех жителей сохранять спокойствие, не поддаваясь панике", - написал он в своем telegram-канале.

Заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Сергей Тюрин сообщил журналистам, что информация о звуках, похожих на взрывы, уточняется. "Если есть факты - обязательно сообщим. Давайте будем профессионально оценивать события, не только по сообщениям в соцсетях", - приводит его словам 1rnd.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 ноября над Ростовской областью неподалеку от Миллерово были сбиты два беспилотника, жители пожаловались на сильный грохот и падающие обломки.

в июне на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске возник пожар. Источники сообщили, что пожар случился после падения беспилотника, прилетевшего с территории Украины. Также издание "Блокнот Ростов-на-Дону опубликовало ролик, на кадрах которого виден беспилотник, который летит над заводом, также слышен звук мотора. Затем летательный аппарат падает на завод, слышен звук взрыва и возникает столб дыма. По словам губернатора Ростовской области, на предприятии обнаружены обломки двух беспилотников.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.