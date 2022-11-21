Два беспилотника сбиты в Ростовской области

21 ноября 2022, 00:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Неподалеку от Миллерово силы ПВО сбили два беспилотника, жители города пожаловались на сильный грохот и падающие обломки.

Два беспилотника сбили ПВО в Ростовской области вечером 19 ноября.

Первый БПЛА был сбит в полутора километрах от города Миллерово (расположен в северной части области). Через час в 10 километрах от того же города сбит и второй беспилотник, информирует 20 ноября Telegram-канал "Baza".

Принадлежность беспилотников, которые были сбиты в нескольких километрах от расположенного поблизости военного аэродрома, выясняется.

Момент взрыва в небе над Миллерово попал на камеры видеонаблюдения. Видео публикует паблик "Подслушано в Миллерово" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах сначала видно вспышку, будто от молнии, затем, через несколько секунд, слышен сильный грохот.

По словам очевидцев, которые сообщили о двух взрывах, фрагменты одного летательного аппарата повредили автомобиль. Они отметили, что при взрыве в домах задрожали окна.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске возник пожар. Источники сообщили, что пожар случился после падения беспилотника, прилетевшего с территории Украины. Также издание "Блокнот Ростов-на-Дону опубликовало ролик, на кадрах которого виден беспилотник, который летит над заводом, также слышен звук мотора. Затем летательный аппарат падает на завод, слышен звук взрыва и возникает столб дыма. По словам губернатора Ростовской области, на предприятии обнаружены обломки двух беспилотников.

В сентябре близ села Кендже-Кулак в Туркменском округе на Ставрополье взорвался летательный аппарат, пострадали не менее пяти человек.

13 ноября власти Краснодарского края ввели временный запрет на полеты беспилотников, планируется принятие соответствующего закона в ближайшее время. При этом в регионе активно используются беспилотники как силовиками, так и сельхозпроизводителями, экологами и экоактивистами.

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