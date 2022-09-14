Место происшествия на Ставрополье. Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Baza https://t.me/bazabazon/13199

14 сентября 2022, 22:21

Не менее пяти человек пострадали при взрыве летательного аппарата на Ставрополье

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

При взрыве неизвестного летательного аппарата, который упал близ села Кендже-Кулак в Туркменском округе на Ставрополье, пострадали пожарный и несколько местных жителей, сообщил глава региона. 

"Пожарный и четыре местных жителя пострадали, находясь поблизости от неизвестного летательного аппарата, который вечером в среду упал на Ставрополье", - сообщил сегодня губернатор региона Владимир Владимиров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Есть пятеро пострадавших. В частности, при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный. Он госпитализирован, с ним работают медики. За медпомощью также обратились четверо местных жителей, в том числе ребенок - угрозы жизни нет, их наблюдают врачи", - уточнил губернатор.

Летательный аппарат упал в поле, угрозы населению нет. Четверо пострадавших - это "очевидцы, которые прибыли посмотреть, что произошло", - сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителя администрации Туркменского округа.

О том, что всего пострадавших шестеро, сообщил в 18:47 мск Telegram-канал Baza. По информации канала, пожарный в тяжелом состоянии госпитализирован с ожогами, а кроме него пострадали пятеро мужчин и семилетний мальчик. На фотографиях и видеозаписях, опубликованных каналом, видны обгоревшие куски металла, самый крупный из них имеет цилиндрическую форму.

"Кавказский узел" также писал, что в нескольких населенных пунктах Ростовской области днем 12 сентября был слышен мощный взрыв, о нем сообщили местные жители.

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*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жители Ростовской области сообщили о звуке взрыва", "Военные эксперты оценили последствия удара по НПЗ Новошахтинска", "Авиационная ракета упала на жилой дом в Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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