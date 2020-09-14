Василий Голубев набрал на выборах более 66% голосов

14 сентября 2020, 10:33

Действующий губернатор Ростовской области лидирует по итогам выборов, сообщил сегодня облизбирком по итогам обработки 99,6% протоколов.

Как писал "Кавказский узел", кандидаты на пост губернатора Ростовской области Евгений Бессонов от КПРФ и Петр Пятибратов от ЛДПР потребовали признать досрочное голосование 11 и 12 сентября недействительным, так как было зафиксировано множество нарушений. Ростовские активисты пока не видят оснований для отмены итогов выборов, несмотря на множество поступивших сообщений о нарушениях.

В Ростовской области прошли выборы губернатора, а также довыборы в заксобрание, в городские думы Ростова-на-Дону, Шахт, Волгодонска, Новочеркасска и Таганрога, сообщается в справке "Кавказского узла" "Кого выбирают на юге России 13 сентября 2020 года".

Явка избирателей на выборах губернатора Ростовской области составила 44,27%. Действующий глава региона Василий Голубев набрал 66,46% голосов, на втором месте представитель КПРФ Евгений Бессонов с 17,15%. В тройку лидеров с 7,58% голосов вошел Петр Пятибратов, выдвинутый Ростовским региональным отделением ЛДПР, сообщила сегодня на своем сайте Избирательная комиссия Ростовской области.

ЦИК России уточнил, что данные результаты выборов губернатора получены после обработки 99,6% протоколов, передал "Интерфакс".

Новости о первых после эпидемии выборах, которые проходят на юге России в сентябре 2020 года, "Кавказский узел" размещает на странице "Первые выборы в COVID".