Жители Ростовской области пожаловались на плохую работу сирен

09 ноября 2022, 18:28

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пользователи Telegram сообщили губернатору Ростовской области, что не услышали звуков сирен, проверку которых проводило сегодня региональное МЧС. Они выразили обеспокоенность, что не услышат сирен и в случае реальной угрозы.

Как писал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин установил 19 октября в ряде регионов России, в частности в Ростовской области и Краснодарском крае, особый режим - "средний уровень реагирования". Этот режим не предполагает запрета передвигаться по региону и покидать его пределы, заверил губернатор Василий Голубев. В Ростовской области нужно усилить безопасность школ и подготовить бомбоубежища, предложили подписчики Telegram-канала Голубева.

В Ростовской области сегодня проведена проверка системы оповещения населения, сообщило управление МЧС России по Ростовской области. "В ходе проверки были задействованы региональная, муниципальные и комплексные системы экстренного оповещения с реальным запуском электросирен", говорится в сообщении на сайте ведомства. В нем подчеркивается, что "учения прошли на территории всех муниципальных образований Ростовской области". Также ведомство заранее, в том числе через СМИ, оповещало о проверке.

Жители региона сообщили губернатору, что не слышали работающих сирен. Комментарии они оставили под постом в Telegram-канале Василия Голубева, который никак не был связан с темой проверки - в нем губернатор рассказал о реконструкции центральной площади в Родионово-Несветайской слободе. К 18.15 мск публикация в Telegram-канале, у которого насчитывается 31 567 подписчиков, набрала 54 комментария.

Часть пользователей подчеркнула, что не слышали звуковых оповещений. "А когда учения будут? Западный Батайск тишина гробовая, сиренами и не пахло! По тв каналам тишина, очень печально всё", - написала Inga. "Ростов, на Сельмаше тоже ничего не было", - указала Юлия. "Сегодня проверка системы оповещения электросирен. На Темернике ничего не слышно! Аналогичная проверка была весной этого года, также на Темернике ничего не слышно. Можно уточнить, по какой причине это происходит и в случае реальной угрозы будут ли они работать?" - спросила Alena Che. "Что-то неслышно было и в Родионово-Несветайской слободе. А вообще есть куда прятаться в случае чего, не должна ли местная администрация проинформировать население о таких местах, а то и не знаем куда бежать прятаться в случае угрозы", - поинтересовалась Olga. "Центр, не слышно ничего даже в тех местах, где при проверке в предыдущие годы она звучала хорошо, как это понимать?!", - возмутилась Iulia97.

Часть пользователей указали, что слышали звуки сирен. "Район Комсомольской площади - сирены сработали. А вот по теле- и радиокоммуникационным каналам - ничего", - указала Ольга Пеза. "На Левенцовке гудело! И по телевизору было. Правда, недолго", - написал Михаил Федоров.

"Кавказский узел" также писал, что администрация Азова опубликовала список адресов 131 укрытия и памятку для горожан на случай воздушной тревоги. А в сентябре управление МЧС по Ростовской области опубликовало на своем сайте памятку "Как вести себя при обстреле". И в управлении МЧС, и в правительстве Ростовской области сообщили "Кавказскому узлу", что не планируют распространять памятку в печатном виде.

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