Жителей Ростовской области встревожило введение особого режима

19 октября 2022, 20:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Средний уровень реагирования в Ростовской области не предполагает запрета передвигаться по региону и покидать его пределы, заверил губернатор региона. В Ростовской области нужно усилить безопасность школ и подготовить бомбоубежища, предложили подписчики Telegram-канала Голубева.

Как писал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин установил сегодня в ряде регионов России, в частности в Ростовской области и Краснодарском крае, особый режим - "средний уровень реагирования", в остальных регионах Южного федерального округа введен "уровень повышенной готовности".

Средний уровень реагирования предоставляет расширенные полномочия главам регионов по обеспечению нужд армии. Также указ предусматривает в случае опасности "временное отселение жителей в безопасные районы", "введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней" и "ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра", указано в тексте документа, опубликованного сегодня на сайте кремля.

В Ростовской области сохраняется контролируемая ситуация, заявил сегодня губернатор региона Василий Голубев. "Сегодня в нашей области, как и в ряде других регионов страны, введён средний уровень реагирования. Все службы и ведомства в Ростовской области уже приступили к исполнению указа главы государства", - написал Голубев в своем Telegram-канале, на который подписаны 30 488 человек

Он подчеркнул, что "для граждан особых изменений не предусмотрено". "В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы", - отметил Голубев.

К 20.40 мск эта запись набрала 233 комментария. Ряд пользователей поспорили об обоснованности введения особого режима в регионе."А более развернуто как то можно информировать, что, для чего, почему? Сейчас народ в панику ударится" - отметил Aleksandr. "Введение таких мер это наоборот хорошо, бдительность выше и повышенное внимание органов к людям подозрительным. Если ничего не нарушаете, то будьте спокойны", - возразил Борис. "Как в старые добрые времена - если начальство говорит "все в порядке, все по-старому, нет никаких поводов для беспокойства" значит все, приплыли", - отметил Максим."Чего ужасного-то? Давно уже надо было принять вышеуказанные меры и ввести необходимые действия!", - заявил Александр.

Часть пользователей предложили усилить меры безопасности. "Школы на удаленку хорошо бы увести, массовое скопление детей сейчас никак не охраняется" - предложила albina.Может, вы введете удаленку для начальных классов Новошахтинска и Гуково?" - поинтересовалась Olga K.

Ряд пользователей на фоне введения особого режима заинтересовались состоянием бомбоубежищ. "Может быть нам в связи с этим администрация предоставит наконец список бомбоубежищ и укрытий для жителей Ростова -на-Дону?", - спросила Ольга Перетятко."Хорошо бы проконтролировать как идет расчистка подвалов под возможные убежища. Например, в доме по ул. Добровольского 17 руководитель ТСЖ не может ничего расчистить, так как все подвалы проданы под коммерческие помещения", - отметила Victoria De.

"Кавказский узел" также писал, что администрация Азова опубликовала список адресов 131 укрытия и памятку для горожан на случай воздушной тревоги. А в сентябре управление МЧС по Ростовской области опубликовало на своем сайте памятку "Как вести себя при обстреле". И в управлении МЧС, и в правительстве Ростовской области сообщили "Кавказскому узлу", что не планируют распространять памятку в печатном виде.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.