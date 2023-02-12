Голубев рапортовал о поездке в зону СВО

12 февраля 2023, 09:17

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался, что совершил поездку в зону проведения специальной военной операции на территории Луганской народной республики.

Вечером 11 февраля в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что побывал в зоне проведения специальной военной операции.

"Побывал в расположении наших земляков, которые участвуют в специальной военной операции на территории Луганской народной республики (ЛНР). Во встрече участвовали представители нескольких подразделений с Дона. Пообщались с ребятами, передал им очередную партию гуманитарной помощи, оборудования и техники", – пояснил губернатор.

Голубев прикрепил к посту несколько фотографий, на которых он показан в блиндаже и на улице во время общения с военнослужащими.

"Кавказский узел" также писал, что на 12 февраля официально подтверждена гибель во время спецоперации на Украине как минимум 126 военных из Ростовской области.

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