Губернатор Ростовской области Василий Голубев разговаривает с участниками спецоперации на Украине. Фото из Telegram-канала Голубева https://t.me/golubev_vu/479

12 февраля 2023, 09:17

Голубев рапортовал о поездке в зону СВО

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев отчитался, что совершил поездку в зону проведения специальной военной операции на территории Луганской народной республики.

Вечером 11 февраля в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что побывал в зоне проведения специальной военной операции.

"Побывал в расположении наших земляков, которые участвуют в специальной военной операции на территории Луганской народной республики (ЛНР). Во встрече участвовали представители нескольких подразделений с Дона. Пообщались с ребятами, передал им очередную партию гуманитарной помощи, оборудования и техники", – пояснил губернатор.

Голубев прикрепил к посту несколько фотографий, на которых он показан в блиндаже и на улице во время общения с военнослужащими.

"Кавказский узел" также писал, что на 12 февраля официально подтверждена гибель во время спецоперации на Украине как минимум 126 военных из Ростовской области.

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Примечание:

"Контрактник из Калмыкии погиб на Украине", "Два военных из Камышина погибли на Украине", "Мобилизованный из Волгоградской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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