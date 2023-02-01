01 февраля 2023, 16:25

Контрактник из Калмыкии погиб на Украине

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Владимир Саномпилов погиб на Украине, сообщила администрация Малодербетовского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердила гибель там не менее 18 жителей Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что мобилизованный юрист Надвид Бадмаев из Элисты стал 17-м уроженцем Элисты, гибель которого подтвердили власти.

В поселке Коробкино похоронен погибший в ходе военной операции на Украине Владимир Саномпилов, сообщила администрация Малодербетовского района. Ему было 29 лет. После школы отправился в армию, затем служил по контракту, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 31 января. 

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 18 жителей Калмыкии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 16.20 мск 1 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1278 жителей юга России, в том числе 748 жителей СКФО и 530 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти подтвердили гибель трех жителей Дагестана на Украине", "Два военных из Камышина погибли на Украине", "Житель Северной Осетии убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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