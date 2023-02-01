Контрактник из Калмыкии погиб на Украине

01 февраля 2023, 16:25

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Владимир Саномпилов погиб на Украине, сообщила администрация Малодербетовского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердила гибель там не менее 18 жителей Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что мобилизованный юрист Надвид Бадмаев из Элисты стал 17-м уроженцем Элисты, гибель которого подтвердили власти.

В поселке Коробкино похоронен погибший в ходе военной операции на Украине Владимир Саномпилов, сообщила администрация Малодербетовского района. Ему было 29 лет. После школы отправился в армию, затем служил по контракту, указано в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 31 января.