01 февраля 2023, 16:25
Контрактник из Калмыкии погиб на Украине
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Владимир Саномпилов погиб на Украине, сообщила администрация Малодербетовского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердила гибель там не менее 18 жителей Калмыкии.
"Кавказский узел" писал, что мобилизованный юрист Надвид Бадмаев из Элисты стал 17-м уроженцем Элисты, гибель которого подтвердили власти.
Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 18 жителей Калмыкии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 16.20 мск 1 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1278 жителей юга России, в том числе 748 жителей СКФО и 530 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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Автор: "Кавказский узел"